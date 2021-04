Italo: nuovi orari e servizi dal 27 maggio

Italo compie 9 anni e presenta tante novità di network

Dal 27 maggio 62 servizi al giorno: potenziate tutte le tratte da nord a sud per favorire la ripartenza del Paese ed incentivare il turismo interno

Nuove città collegate nel nord-est: Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro

Il sud più al centro della strategia Italo: nuovi servizi per la Puglia e offerta più ricca sulla Calabria

Italo compie oggi 9 anni ed annuncia novità di network e destinazioni, per garantire sempre maggiori collegamenti in ogni zona del Paese ai propri viaggiatori. Continua infatti a crescere l’offerta che, dal 27 Maggio, arriva a 62 servizi giornalieri, il doppio rispetto ai servizi attuali: un aumento dunque importante per accompagnare la ripresa del Paese.

Italo, direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno

Diventeranno 19 i viaggi quotidiani sulla direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con l’aggiunta di 7 nuovi servizi, ad orari particolarmente richiesti dai viaggiatori. Ci saranno 3 nuove partenze da Nord verso Sud che amplieranno l’offerta mattutina: da Torino alle 9.33 con arrivo a Roma alle 14:19, da Milano alle 11:40 con arrivo a Salerno alle 17:39 e da Torino alle 11:28 con arrivo a Napoli alle 17:43. Altri 4 viaggi giornalieri lungo la direttrice Sud Nord: al mattino da Napoli alle 6:20 con arrivo a Torino 12:35, sempre da Napoli partenza alle 11:20 con arrivo a Milano alle 16:20, nel pomeriggio da Roma alle ore 14:40 con arrivo a Torino alle 19:27 ed infine da Napoli alle 17:20 con arrivo a Milano alle 22:20.

Un nuovo incremento dei servizi No Stop che saliranno ad 11 grazie all’avvio di 3 servizi aggiuntivi. Anche in questo caso orari ad hoc per chi si sposta quotidianamente fra le due città: si parte da Milano alle 10.15 per essere a Roma alle 13.25 e alle 18.15 per rientrare a Roma alle 21.25 o dalla capitale nuovo servizio alle 19.05 per il rientro Milano alle 22.15. Tutti questi collegamenti sono poi prolungati su Napoli, per consentire ai viaggiatori campani soluzioni di viaggio più veloci per i propri spostamenti.

Città d’arte e località strategiche al centro di un’estate italiana caratterizzata dal turismo interno.

Italo, collegamenti fra Venezia-Roma-Napoli

2 i nuovi collegamenti fra Venezia, Roma e Napoli che portano a 6 il numero complessivo dei collegamenti con la partenza da Venezia alle 7.05 con arrivo a Napoli alle 12:28 e nuova partenza da Napoli alle 16:35 con arrivo a Venezia alle 21:55.

Italo, collegamenti Brescia-Verona-Roma-Napoli

Rinforzati anche i collegamenti su Brescia e quindi della direttrice Brescia/Verona-Roma/Napoli, saranno ben 4 i servizi da e per Brescia con 2 servizi aggiuntivi, uno in partenza da Brescia alle ore 17:29 con arrivo a Roma alle 21:43 e a Napoli alle 23:18 ed uno in partenza da Roma alle ore 12:25 con arrivo a Brescia alle 16:31.

Oltre al rinforzo di direttrici già presenti nel network di Italo, si è proceduto anche a riattivare stazioni come Bolzano, Trento e Rovereto: 4 i nuovi servizi da e per queste città. Due da Nord verso Sud con partenza al mattino da Bolzano alle 06:42 con arrivo a Roma alle 11:35 e nel pomeriggio da Bolzano 14:42 con arrivo a Roma alle 19:35, altri 2 da Sud verso Nord con partenza da Napoli alle 5:50 (da Roma alle 07:25) con arrivo a Bolzano alle 12:18 e da Roma alle 18:25 con arrivo a Bolzano alle 23:18.

Italo, linea Torino-Reggio Calabria

In vista dell’estate dal 27 Maggio, ci sarà anche un rinforzo sulla linea Torino – Reggio Calabria, ai 2 servizi attuali se ne andranno ad aggiungere ben 4 arrivando a 6 servizi totali e si riattiverà anche la stazione di Scalea. 2 nuovi servizi in partenza da Reggio Calabria, il primo alle 13:28 da Reggio Calabria con arrivo alle 23:20 a Milano ed il secondo in partenza da Reggio Calabria alle 17:37 con arrivo a Roma alle 23:30; 2 nuovi servizi anche sul flusso nord-sud con la partenza da Roma alle 6 del mattino con arrivo a Reggio Calabria alle 11:50 e alle 13:25 da Torino con arrivo a Reggio Calabria alle 00.07. Su questa linea dal 13 Giugno si aggiungerà anche la stazione di Maratea, la prima tappa di Italo in Basilicata.

Italo, Trieste-Monfalcone-Latisana-Portogruaro

Le novità però non finisco qui perché sono diverse le new entry nel network Italo!

Rafforzata la presenza sulle direttrici del Nord-Est grazie all’inserimento di ben 4 nuove stazioni: Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro con 2 nuovi collegamenti: uno in partenza da Trieste alle 08:10 con arrivo a Roma alle 14:05 e a Napoli alle 15:28 ed uno in partenza da Napoli alle 13:35 e Roma 14:55 con arrivo a Trieste alle 20:53. Le fermate intermedie sono Monfalcone, Latisana, Portogruaro, Venezia Mestre, Padova, Rovigo, Bologna, Firenze.

Inoltre, ci sarà una novità relativa anche alla direttrice No Stop, verranno introdotti 2 nuovi collegamenti su Caserta, per la prima volta servita dai treni di Italo. Dal 27 Maggio la città entrerà a far parte della rete Italo con 2 servizi diretti da/per Milano. In partenza da Milano alle ore 17:15 con arrivo a Roma alle 20:25 e a Caserta alle 21:46 e da Caserta alle 06:45 con arrivo a Roma alle 07:50 e a Milano alle 11:15.

La città di Caserta farà parte anche di una nuova direttrice che verrà lanciata proprio dal 27 Maggio. In vista di un’estate proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, con una forte spinta al turismo interno, Italo rafforza la sua presenza al Sud e farà il suo debutto sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari; ci saranno ben 4 nuovi servizi e 5 nuove stazioni. Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani, introduce anche la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e Benevento. I 4 nuovi collegamenti partiranno da Roma alle 7:30 con arrivo a Bari alle 12:12 e da Torino alle 07:25 con arrivo a Bari alle 17:22, mentre nella direzione opposta partiranno da Bari alle 12:51 con arrivo a Torino alle 22:35 ed infine sempre da Bari alle 18:33 con arrivo a Roma alle 23:09. E dal 13 giugno altre novità per la Puglia: due ulteriori nuovi collegamenti e tre nuove stazioni che entreranno a far parte della direttrice Torino/Milano-Roma-Bari ossia Trani, Bisceglie e Molfetta. Per festeggiare tutte queste novità e i suoi 9 anni Italo ha lanciato una promozione dedicata ai suoi clienti che potranno usufruire di uno sconto del 20% per gli acquisti dal 28 aprile al 3 maggio, su viaggi a partire dall’8 maggio (fino al 12 giugno) in ambiente Smart e Prima.