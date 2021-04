Billie Eilish: rivelati i dettagli del suo atteso secondo disco

Sono 16, le tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio.

Billie Eilish e i suoi successi

L’album, già disponibile per il pre-order/add/save , arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” ( disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche “Happier Than Ever” è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello FINNEAS a Los Angeles.

Il disco conterrà anche il brano certificato Oro in Italia “Therefore I Am” e il precedente singolo “my future”

Billie Eilish: l’imminente uscita di un suo singolo

Ad anticipare l’uscita di “Happier Than Ever”, un singolo uscirà giovedì 29 aprile, alle ore 9AM di Los Angeles.

Tracklist completa di “Happier Than Ever”:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Billie Eilish: chi è

Billie Eilish è entrata nella Storia della Musica come la più giovane artista a ricevere nomination e a vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei Grammy Awards, venendo premiata nelle sezioni Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Vocal Album. L’artista è stata anche la più giovane artista a comporre e registrare una canzone per un film della saga di James Bond con la hit “No Time To Die”.

