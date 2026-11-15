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“Chiediamo un intervento alle istituzioni”. La situazione dei furti a Novate

Davide Falco
By Davide Falco
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Furti, danni, poca illuminazione e assenza di telecamere. Alcuni residenti della zona coinvolta, propongono una raccolta firme.

Sono al momento circa 200 le persone che hanno aderito all’iniziativa. Nelle ultime settimane si é verificata un’ondata di furti di auto nelle vie Gran Paradiso, Monte Rosa, Brodolini e Stelvio.

Automobili rubate, pezzi di ricambio e vetri rotti  i principali atti commessi da malintenzionati e che hanno stancato i residenti delle diverse zone colpite «Essere costretti a vivere con la paura che il proprio veicolo venga rubato o danneggiato è inaccettabile e qualcosa deve essere fatto per proteggere la nostra comunità», spiega un gruppo di residenti.

La scarsa illuminazione, continuano a spiegare gli abitanti, rappresenta una delle cause principali di questa situazione e a questo si aggiunge la mancanza di un sistema di videosorveglianza adeguato.  «Per affrontare questa emergenza, ci rivolgiamo al Comune di Novate e ai Carabinieri affinché intervengano tempestivamente. Proponiamo l’installazione di telecamere lungo le strade coinvolte per garantire una vigilanza costante e scoraggiare i criminali.

Chiediamo anche un potenziamento dell’illuminazione pubblica, utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale, che possano rendere le strade più sicure e illuminate durante le ore notturne».

L’obbiettivo dei cittadini é quello di rendere Novate un luogo sicuro per tutti, dove poter vivere senza paura di crimini o danni. Per firmare la petizione é possibile consultare il social facebook nella pagina dedciata a Novate, oppure andare sul sito change.org e compilare il form. Unitevi a noi per proteggere il nostro quartiere e riportare la sicurezza nelle nostre strade.

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