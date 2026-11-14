“Asociale”, il singolo che segna il ritorno di Alessio Bernabei

Ci sono storie che si possono raccontare soltanto quando si trova il coraggio di guardarle con occhi diversi.

È da questa consapevolezza che nasce “ASOCIALE”, il nuovo singolo di Alessio Bernabei, disponibile su tutte le piattaforme digitali (DIY ITALIA, distribuzione Believe / https://bfan.link/asociale).

Una ballad intima e profondamente personale, che segna il ritorno di una delle voci più apprezzate dal pubblico del panorama pop italiano.

Negli anni Alessio ha saputo attraversare generi e sonorità differenti, reinventandosi e indossando ogni volta una veste nuova.

Con “ASOCIALE” sceglie di andare oltre le trasformazioni musicali per avvicinarsi a una dimensione ancora più autentica: quella della propria storia.

Per la prima volta, infatti, il cantautore porta in musica una parte della sua vita privata che non aveva mai raccontato prima, condividendo fragilità, ricordi e meccanismi di difesa che hanno contribuito a definire il suo rapporto con gli altri.

«Sono sempre stato un po’ asociale – racconta Alessio – Da bambino ero quello che non giocava a calcio perché non mi piaceva, quello affascinato dai film di Tim Burton, dai cimiteri e dalle atmosfere cupe, attratto da mondi in cui la diversità poteva diventare protagonista. Stare per conto proprio era qualcosa di naturale, un modo di abitare il mondo secondo le mie regole. Con il tempo, dopo aver vissuto rapporti che mi hanno fatto male, la solitudine si è trasformata anche in una forma di protezione, uno spazio sicuro in cui rifugiarmi per evitare nuove ferite».

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