“Due” il nuovo video di Svegliaginevra

Due è il nuovo video

Nella lotteria pop della giovane artista, il numero vincente è solo uno. Anzi, due

Link: https://youtu.be/6MtTxTEFQOs

Il 21 maggio uscirà il debut album “Le tasche bucate di felicità” per La Clinica Dischi

Svegliaginevra per La Clinica Dischi

Due è il nuovo video di svegliaginevra per La Clinica Dischi. Il brano segue il successo dei precedenti Punto, tra i 60 brani selezionati da Sanremo Giovani 2021, e Come fanno le onde, vera e propria indie hit che sta continuando a ricevere attenzioni da pubblico, critica e network radiofonici nazionali superando da sola il milione di stream. Con Due svegliaginevra si conferma tra le portabandiera della nuova classe dell’indie nazionale e si avvicina all’uscita del debut album, previsto per il 21 maggio 2021, “Le tasche bucate di felicità”.

Svegliaginevra parla del video “Due”

“Due è figlio di un disco d’esordio che uscirà il 21 Maggio, dal titolo “Le tasche bucate di felicità’’. Più che un disco, io lo chiamerei una raccolta di molte cose che mi sono successe e di tutti i sentimenti che ho provato vivendole. Il video, prodotto da Clinica Dischi con Francesco Quadrelli alla regia, è il simbolo della semplicità, delle piccole cose, della spensieratezza e della libertà permeato da elementi e atmosfere vintage.”

In “Due”, il conto di quello che è veramente importante non è mai stato così facile: tra sonorità spensierate e dal mood estivo e racconti di scene vissute, svegliaginevra spreme i ricordi di chiunque almeno una volta si sia sentito protagonista del destino di un’altra persona: “perché tra milioni di persone e milioni di posti, siamo qui, a litigare per poi fare la pace, a sorridere, a piangere, a contare le colpe e non i giorni, perché non esiste tempo, non per noi.”

Svegliaginevra la nuova scommessa femminile

svegliaginevra è la nuova scommessa femminile di La Clinica Dischi dopo l’exploit di cmqmartina. Dopo il fortunato esordio di “senza di me.”, la conferma di “Simone” e il featuring con APICE su “Barche”, “Come fanno le onde” conquista pubblico e addetti al settore: in pochi mesi, il brano vola oltre il milione di stream, stazionando in modo permanente nelle playlist editoriali Scuola Indie e Indie Italia di Spotify e nell’alta rotazione delle principali radio nazionali. Dopo aver chiuso il 2020 con “Punto” (tra i 61 di Sanremo Giovani 2021, subito inserita in Indie Italia, Scuola Indie e New Music Friday di Spotify Italia), svegliaginevra fissa su “Due” l’atteso appuntamento del sesto singolo, in uscita il 16.4.2021 per La Clinica Dischi; l’ultimo, prima di “Le tasche bucate di felicità”, il disco d’esordio della cantautrice campana.

IG https://www.instagram.com/svegliaginevra/