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Allo Spazio Tertulliano di Milano il film “La Tempesta”, di Giuseppe Scordio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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La-Tempesta_Locandina
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Dal 24 al 29 aprile lo Spazio Tertulliano di Milano (Via Tertulliano, 68) ospita LA TEMPESTA, il film di GIUSEPPE SCORDIO, prodotto da iBeHuman e Spazio Tertulliano, con la regia di Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio.

La Tempesta
La Tempesta

Seguiranno altre proiezioni del film il 13 maggio al Cinema Troisi di San Donato Milanese (Piazza Generale Carlo Alberto della Chiesa, 22) e il 21 maggio al Cinema Astra di Como (Via Giulio Cesare, 3).

LA TEMPESTA” è una rilettura dell’ultimo capolavoro di William Shakespeare, sospesa tra cinema e teatro, capace di restituire l’intensità di un’opera senza tempo.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.spaziotertulliano.it/film-la-tempesta-di-giuseppe-scordio.html.

www.spaziotertulliano.it
www.instagram.com/teatrospaziotertulliano68 –  www.facebook.com/spaziotertulliano www.youtube.com/channel/SpazioTertulliano

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