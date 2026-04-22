Dal 24 al 29 aprile lo Spazio Tertulliano di Milano (Via Tertulliano, 68) ospita “LA TEMPESTA”, il film di GIUSEPPE SCORDIO, prodotto da iBeHuman e Spazio Tertulliano, con la regia di Attilio Tamburini e Giuseppe Scordio.
Seguiranno altre proiezioni del film il 13 maggio al Cinema Troisi di San Donato Milanese (Piazza Generale Carlo Alberto della Chiesa, 22) e il 21 maggio al Cinema Astra di Como (Via Giulio Cesare, 3).
“LA TEMPESTA” è una rilettura dell’ultimo capolavoro di William Shakespeare, sospesa tra cinema e teatro, capace di restituire l’intensità di un’opera senza tempo.
Per informazioni e prenotazioni: https://www.spaziotertulliano.it/film-la-tempesta-di-giuseppe-scordio.html.
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