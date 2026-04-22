Sono partiti lunedì 20 aprile 2026, i lavori per l’intervento di “Castello di Melegnano – messa in sicurezza copertura”, finanziato dalla Città Metropolitana di Milano con un importo di 650.000 euro. L’importo contrattuale dell’appalto è di 465.811,98 euro oltre IVA, affidato all’impresa DucaleRestauro srl.

L’intervento prevede il rifacimento completo del manto di copertura in coppi, la sostituzione dei listelli ammalorati e il consolidamento e conservazione delle storiche capriate lignee che costituiscono la struttura portante del tetto. La superficie interessata dai lavori è di circa 1.250 mq.

I lavori avranno una durata di 5 mesi, con collaudo previsto entro la fine del 2026. Per consentire il montaggio della gru necessaria alle operazioni, nei giorni 21 e 22 aprile l’ingresso al giardino del Castello sarà temporaneamente inibito per motivi di sicurezza. Il giardino sarà regolarmente riaperto a partire dal 23 aprile.

Il Castello di Melegnano, simbolo storico della città con le sue stratificazioni architettoniche che vanno dal XIII secolo all’epoca viscontea e medicea, rappresenta un bene di grande valore culturale e identitario per il territorio melegnanese e per tutta la Città Metropolitana.

Dario Veneroni, Consigliere delegato al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Milano, ha dichiarato: “Con l’avvio di questi lavori la Città Metropolitana ha dato un segnale importante alla città di Melegnano, iniziando concretamente a investire sulla riqualificazione del suo Castello. Molto rimane ancora da fare, ma nonostante le difficoltà di bilancio Palazzo Isimbardi ha ribadito con i fatti la propria presenza e l’impegno a tutelare e valorizzare questo importante patrimonio storico del nostro territorio”.

La Città Metropolitana di Milano continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire al Castello di Melegnano una copertura sicura e duratura, preservando così uno dei suoi monumenti più rappresentativi e ricchi di storia

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