Ci sono persone che, per un motivo o per un altro, diventano parte viva di una città. Paolo Nizzola è stato una di queste.

Giornalista dalla lunga carriera, prima nella carta stampata e poi in televisione, è noto a tutti per le sue radici bollatesi, per il suo legame e il suo impegno nella città dove è cresciuto e dove ha scelto di vivere, raccontando e valorizzando le cose belle e salvandone la memoria storica.

La sua presenza discreta si è contraddistinta per la passione autentica e lo sguardo sempre attento, da giornalista appunto. Con impegno e costanza ha contribuito a diffondere cultura, a creare occasioni di incontro, a rendere la nostra comunità più consapevole della propria storia e più aperta verso l’esterno.

Il suo impegno è stato intenso, capace di lasciare tracce profonde: il suo modo di guardare la città, il desiderio di renderla più attrattiva, il lavoro quotidiano per far emergere ciò che Bollate è già oggi, ma sognando anche quel che di meglio potrebbe esserci domani.

Oggi salutiamo non solo un professionista, ma una presenza che ha accompagnato e arricchito il percorso della nostra comunità.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il pensiero sincero e riconoscente del Sindaco Francesco Vassallo, dell’Amministrazione comunale e della città di Bollate.

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