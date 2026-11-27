L’11 e il 12 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara debutta “L’ANNO CHE VERRÀ”, l’opera su LUCIO DALLA ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga che attinge all’universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto originale e per portare in scena quell’umanità fatta di sogni, fragilità, desideri e disillusioni che attraversano le sue canzoni.

L’opera con drammaturgia e testo di Emanuele Aldrovandi, vedrà in scena Pierdavide Carone, accompagnato dall’Orchestra della Città di Ferrara e dal Coro del Teatro Comunale di Ferrara diretto dalla Maestra Teresa Auletta.

A completare un ensemble insolito per il mondo dell’opera lirica, una compagnia di danza che porterà in scena le coreografie di Michele Merola e della Michele Merola Contemporary Dance Company.

Nata con l’intento di rivolgersi non soltanto ai fan storici, ma soprattutto a un pubblico giovane a cui far scoprire Lucio Dalla e la sua musica, l’opera porta sul palco giovani talenti under 30 appena usciti dalle scuole di danza, che saranno accompagnati da una band under 40.

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