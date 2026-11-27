L’andamento dell’influenza negli Stati Uniti rappresenta un importante campanello d’allarme anche per il nostro Paese. Secondo le ultime stime dei CDC americani, si registrano già 3,7 milioni di casi, 50 mila ricoveri e 2.800 decessi, tra cui sette bambini.

La stagione influenzale americana è partita in anticipo rispetto agli anni precedenti, con una prevalente circolazione del virus A(H1N1)pdm09.

“Quanto sta accadendo oltreoceano non è necessariamente destinato a ripetersi con le stesse modalità in Italia, ma suggerisce la possibilità di un’accelerazione della circolazione influenzale nelle prossime settimane, favorita anche dall’abbassamento delle temperature e dalla maggiore permanenza negli ambienti chiusi. Commenta Fabrizio Pregliasco, virologo, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano e direttore scientifico dell’Osservatorio Virusrespiratori.it.

Un elemento di particolare preoccupazione è la riduzione delle coperture vaccinali, alimentata anche dalla disinformazione e dalla sottovalutazione delle possibili complicanze dell’influenza. Non dobbiamo dimenticare che l’influenza non è una banale malattia di stagione, ma un’infezione che può determinare gravi complicanze respiratorie e cardiovascolari.”

È ancora il momento di vaccinarsi, soprattutto per anziani, pazienti fragili, donne in gravidanza e persone affette da patologie croniche. Non aspettiamo il picco epidemico per proteggerci: la prevenzione deve anticipare il virus.

Più informazioni su: www.virusrespiratori.it

L’Osservatorio VirusRespiratori è reso possibile grazie al supporto incondizionato di CSL Seqirus e GlaxoSmithKline

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