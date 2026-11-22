Da venerdì 20 novembre, è online il video di “MUSICA IN UN’ALTRA LINGUA” feat. Lloyd Cole (versione in italiano di “Music in a foreign language” di Lloyd Cole) il brano dei PERTURBAZIONE estratto da “RISUONA”, il loro ultimo album: un viaggio attraverso 10 canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano.

Il video (https://youtu.be/O6YFIs_AYmg), realizzato da Matteo Baracco, si articola in una schermata suddivisa in due sezioni, che dialogano tra loro accompagnando visivamente l’ascolto del brano.

Da un lato, compare un vocabolario multilingue che riporta il titolo della canzone; dall’altro, scorrono le parole del testo, inizialmente presentate in italiano e successivamente tradotte, in modo progressivo, in diverse lingue.

Le traduzioni si susseguono in perfetta sincronia con la musica, trasformando il video in un’esperienza visiva dinamica e coinvolgente. Attraverso questo espediente grafico e linguistico, il testo si apre a una dimensione internazionale, mettendo in evidenza la possibilità di superare le barriere linguistiche e raggiungere interlocutori sempre più ampi e diversificati.

«”Musica in un’altra lingua” è la nostra traduzione di “Music in a Foreign Language” del cantautore inglese Lloyd Cole. Parlando dell’atto del tradurre, questa canzone sembra un manifesto – affermano i Perturbazione – È uno scorcio su due innamorati divisi dalla differenza di età e di prospettive. A proposito dell’illusione di poter afferrare l’essenza di una lingua, e quindi di un’anima, soltanto attraverso il fascino che ci ispira… un clamoroso errore, ovviamente. Dolce e amaro allo stesso tempo. Oltre ad aver autorizzato questa traduzione, Lloyd Cole ci ha fatto il regalo di cantare l’ultimo verso, che termina il brano, di nuovo in inglese, chiudendo il cerchio che unisce degli ingenui ed appassionati musicisti di periferia come noi a tutta la musica che ci ha alimentato e con cui siamo cresciuti. Dimostrando come sia possibile riuscire a sentire allo stesso tempo gratitudine, inadeguatezza, incanto e nostalgia. Grazie di cuore, Lloyd».

Attualmente i Perturbazione sono in concerto in tutta Italia per presentare per la prima volta dal vivo “RISUONA” (https://saifam.lnk.to/perturbazione_risuona / The Saifam Group), il nuovo album della band: un viaggio musicale attraverso dieci brani riletti, tradotti e reinterpretati in italiano, che sul palco si intrecceranno con il repertorio del gruppo e con una lunga tradizione di riletture d’autore e adattamenti che hanno attraversato la canzone italiana.

Biglietti disponibili: https://perturbazione.com/live/

Prossime date del tour:

18 dicembre – Breaklive (Via del Commercio, 70) – Ascoli Piceno

– Breaklive (Via del Commercio, 70) – 19 dicembre – Mercato Nuovo (Via Mercato Nuovo, 30) – Taranto

– Mercato Nuovo (Via Mercato Nuovo, 30) – 12 febbraio – Off Topic (Via Giorgio Pallavicino, 35) – Torino

– Off Topic (Via Giorgio Pallavicino, 35) – 11 marzo – Wishlist (Via dei Volsci, 126) – Roma

– Wishlist (Via dei Volsci, 126) – 12 marzo – Sala Vanni (Piazza del Carmine, 14) – Firenze

– Sala Vanni (Piazza del Carmine, 14) – 13 marzo – Baumhaus (Via Jacopo Barozzi, 3/p) – Bologna

– Baumhaus (Via Jacopo Barozzi, 3/p) – 21 marzo – Arci Bellezza (Via Giovanni Bellezza, 16/A) – Milano

https://perturbazione.com/

https://www.instagram.com/perturbazione/

https://www.facebook.com/perturband/?locale=it_IT

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