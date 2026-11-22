Una sala d’attesa che diventa un luogo di gioco, scoperta e immaginazione. Quattro percorsi ispirati alle stagioni, installazioni sensoriali, spazi per leggere e giocare e una tecnologia capace di riprodurre la luce naturale e la profondità del cielo. Al Nuovo Padiglione Sforza prende forma PLAYGROUND, il progetto dedicato ai bambini del reparto di Nefrologia e Dialisi Pediatrica – Trapianti di Rene e alle loro famiglie. L’iniziativa è promossa da ABN-ETS, ente del Terzo Settore, insieme al Policlinico di Milano, con il sostegno di Douglas e Interparfums. L’obiettivo è migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale, attraverso ambienti più accoglienti e funzionali, capaci di rispondere anche ai bisogni emotivi dei piccoli pazienti.

Per molti bambini con malattie renali, l’ospedale rappresenta una presenza costante nella vita quotidiana. Le visite, i controlli e i trattamenti possono richiedere accessi frequenti, anche più volte alla settimana, e coinvolgono inevitabilmente l’intera famiglia. In questi percorsi, spesso lunghi e delicati, anche gli spazi assumono un ruolo importante. La sala d’attesa non è soltanto il luogo in cui si aspetta una prestazione sanitaria, ma un ambiente in cui bambini e genitori trascorrono parte del loro tempo. Da questa consapevolezza nasce la scelta di ripensarne completamente l’organizzazione, con un progetto che unisce architettura, design e attenzione alle esigenze delle persone.

“Il nuovo Padiglione Sforza nasce con l’ambizione di offrire non soltanto tecnologie e percorsi assistenziali avanzati, ma anche ambienti capaci di accogliere le persone nel modo migliore – afferma Marco Giachetti, Presidente del Policlinico di Milano –. Questo principio assume un valore ancora maggiore quando parliamo di bambini che devono affrontare trattamenti complessi e tornare frequentemente in ospedale. Rendere più sereno il tempo dell’attesa significa prestare attenzione a una parte importante della loro esperienza di cura e a quella delle famiglie. PLAYGROUND rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra ospedale, Terzo Settore e imprese possa contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza, anche attraverso l’umanizzazione degli spazi”.

Il progetto si sviluppa attorno al tema delle quattro stagioni. Primavera, estate, autunno e inverno diventano altrettanti ingressi simbolici in un ambiente progettato per stimolare la curiosità e favorire il gioco. Forme morbide, colori delicati ed elementi ispirati alla natura accompagnano i bambini attraverso aree dedicate alla lettura, al movimento e all’esplorazione. Le installazioni sensoriali offrono occasioni di scoperta e coinvolgimento, con l’intento di rendere meno pesante l’attesa e creare un ambiente nel quale i piccoli pazienti possano ritrovare momenti di normalità.

“Stiamo costruendo il più grande e moderno ospedale nel cuore di Milano: un luogo aperto a tutta la città, con una Galleria pedonale e un Giardino Terapeutico di 7.000 mq dove cura, relax e vita quotidiana si incontrano, per trasformare l’ospedale in un centro integrato di salute e benessere che arricchisca la vita dei nostri pazienti. Anche all’interno degli ambienti di cura questo desiderio è rispettato e la donazione di ABN-ETS apporta valore e significato in un ambiente in cui i bambini e le loro famiglie trascorrono molto del loro tempo” dichiara il Direttore Generale del Policlinico di Milano Nicola Vincenzo Orfeo.

Tra gli elementi distintivi dell’intervento figura il nuovo sistema di illuminazione, che ricrea la percezione della luce naturale anche negli ambienti interni. La tecnologia riproduce intensità, tonalità e variazioni della luce solare durante la giornata, insieme alla sensazione di profondità del cielo. Una soluzione che contribuisce a rendere lo spazio più luminoso e armonioso, con una maggiore continuità visiva rispetto all’ambiente esterno. La luce diventa così parte integrante del progetto di accoglienza, accanto agli arredi, ai colori e alle attività dedicate ai bambini.

“Il nostro obiettivo è rendere l’ospedale un luogo sempre più vicino ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie – sottolinea Regi Tesoro Tess, Consigliera di ABN-ETS –. Chi affronta percorsi di cura impegnativi trascorre molto tempo nelle strutture sanitarie e anche l’attesa può diventare un momento difficile. Con PLAYGROUND abbiamo voluto trasformare questo tempo in un’occasione di gioco, scoperta e serenità. Il progetto nasce dall’ascolto delle famiglie e dalla collaborazione con il Policlinico di Milano. Il sostegno di Douglas e Interparfums ci permette di tradurre questa attenzione in un intervento concreto, nel quale ogni dettaglio è pensato per migliorare l’esperienza quotidiana dei piccoli pazienti”.

PLAYGROUND si inserisce nella più ampia attenzione alla qualità degli ambienti del Nuovo Padiglione Sforza, dove l’innovazione non riguarda soltanto le tecnologie sanitarie, ma anche il modo in cui gli spazi possono accompagnare i percorsi assistenziali.

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