Nei bagni di un ristorante, in quelli di un centro commerciale o nei servizi di una stazione ferroviaria, il sistema utilizzato per asciugarsi le mani è una presenza quasi scontata, sulla quale raramente ci si sofferma. Eppure, nel corso degli anni sono cambiate sia le abitudini sia le soluzioni disponibili, passando dagli asciugamani in tessuto ai distributori di carta, fino agli asciugatori elettrici oggi presenti in molti luoghi pubblici.

La scelta tra questi sistemi dipende dalle caratteristiche della struttura e dal modo in cui viene utilizzata: lo spazio disponibile, il numero di persone che frequentano i locali e la frequenza degli interventi di manutenzione sono tutti aspetti che incidono sulla gestione quotidiana dei servizi igienici.

Dai rotoli di tessuto ai dispenser di carta

Chi frequenta da tempo uffici, bar e attività commerciali probabilmente ricorda i vecchi distributori a rotolo, al cui interno era posizionato un asciugamano in tessuto continuo che veniva fatto scorrere dopo ogni utilizzo. Sebbene fossero una soluzione a lungo diffusa nei bagni pubblici, presentavano alcune criticità sul piano igienico: se il meccanismo di scorrimento non funzionava correttamente o il tessuto non veniva sostituito con la dovuta frequenza, gli utilizzatori rischiavano di asciugarsi le mani su porzioni già entrate in contatto con altre persone. Il sistema richiedeva quindi un’organizzazione attenta per il ricambio, il ritiro e il lavaggio dei rotoli, operazioni non sempre semplici da gestire negli ambienti molto frequentati.

Con la diffusione della carta monouso, molti spazi hanno progressivamente adottato un sistema diverso, basato su dispenser che permettono di prelevare singoli fogli senza dover gestire tessuti riutilizzabili. Nel tempo sono comparsi modelli sempre più compatti, distributori automatici e contenitori con capacità differenti, adatti tanto ai piccoli uffici quanto ai bagni frequentati quotidianamente da centinaia di persone. Gli asciugatori elettrici si sono sviluppati parallelamente, passando dai primi apparecchi piuttosto semplici, che richiedevano diversi secondi per completare l’asciugatura, ai modelli attuali dotati di sensori e flussi d’aria più intensi. Le differenze riguardano principalmente il funzionamento e le prestazioni, con strumenti che utilizzano aria calda e altre che sfruttano getti ad alta velocità.

Le differenze tra carta, tessuto e asciugatori elettrici

Le tre soluzioni continuano a convivere nei luoghi pubblici e professionali, ma comportano esigenze di gestione differenti, soprattutto quando aumenta il numero degli utilizzatori.

Gli asciugamani di carta sono particolarmente diffusi negli ambienti in cui si preferisce mettere a disposizione un prodotto monouso, che ogni persona può prelevare dal dispenser e gettare dopo l’utilizzo. Non richiedono impianti elettrici e il rifornimento può essere organizzato durante le normali operazioni di pulizia, anche se è necessario controllare le scorte e svuotare regolarmente i cestini.

Gli asciugatori elettrici, invece, eliminano la necessità di acquistare e conservare materiali di consumo, ma richiedono un collegamento alla rete elettrica e interventi periodici di pulizia e manutenzione. Il tempo necessario per asciugare le mani varia in base alla tecnologia utilizzata e alle caratteristiche dell’apparecchio, ma c’è un altro aspetto da considerare: il possibile effetto del flusso d’aria sulla diffusione dei microrganismi presenti sulle mani. Alcuni studi hanno infatti evidenziato che gli asciugatori possono disperdere nell’ambiente goccioline e particelle, depositandole sulle superfici vicine e contribuendo alla contaminazione dell’area circostante.

Una ricerca condotta dall’Università di Westminster ha rilevato una maggiore dispersione di batteri con alcuni modelli di asciugatori elettrici rispetto agli asciugamani di carta, con valori che arrivavano fino al 255% in determinate condizioni sperimentali. La carta monouso, al contrario, permette di assorbire l’acqua e rimuovere meccanicamente parte dei microrganismi rimasti sulle mani, senza generare un flusso d’aria che li disperda nel bagno.

I sistemi in tessuto, infine, sono ancora presenti in alcune strutture e si basano sul ricambio delle porzioni utilizzate, seguito dalla raccolta e dal lavaggio dei rotoli. Per mantenerli in condizioni adeguate occorre quindi predisporre un servizio di sostituzione regolare e organizzare la gestione dei materiali riutilizzabili.

Come sono cambiati i dispenser di carta

Negli anni abbiamo assistito ad un’evoluzione profonda dei distributori di carta, che oggi presentano forme, dimensioni e meccanismi di erogazione pensati per rispondere a esigenze diverse. Ai vecchi contenitori, spesso ingombranti e poco pratici da ricaricare, si sono affiancati modelli con aperture più funzionali e sistemi che consentono di prelevare un foglio alla volta, limitando il contatto con quelli successivi. Esistono dispenser per fogli piegati a V, a Z, intercalati o a rotoli, ciascuno progettato per accogliere un formato specifico. La compatibilità tra contenitore e materiale di consumo è quindi un aspetto da non trascurare, perché una carta con dimensioni o caratteristiche di piegatura non adatte può rendere difficoltoso il prelievo e provocare inceppamenti.

Quando si acquista la carta mani per dispenser all’ingrosso, è importante verificare le dimensioni dei fogli, il tipo di piegatura e la capienza del distributore, valutando queste caratteristiche in relazione al numero di persone che utilizzano abitualmente il bagno. In un piccolo studio professionale può essere sufficiente un contenitore dalle dimensioni ridotte, mentre in un albergo, in un centro commerciale o in una struttura sanitaria è preferibile considerare anche la frequenza dei rifornimenti e la quantità di materiale necessaria durante le ore di maggiore affluenza.

Il confronto con gli asciugatori elettrici: consumi e sostenibilità

La scelta tra carta e asciugatori elettrici porta spesso a interrogarsi sull’impatto ambientale delle diverse soluzioni, un confronto che non può essere ridotto al solo consumo di materiale o di energia. Per avere un quadro attendibile bisogna considerare l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla lavorazione delle materie prime al trasporto, passando per l’utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento.

Nel settore della carta professionale sono disponibili prodotti realizzati con fibre riciclate o provenienti da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità certificati, mentre gli asciugatori elettrici evitano la produzione di rifiuti a ogni utilizzo ma richiedono energia e componenti soggetti a usura. Il risultato dipende quindi da diversi fattori, tra cui le caratteristiche dei singoli prodotti, il numero di utilizzi e le modalità con cui vengono gestiti.

Le abitudini delle persone hanno un peso concreto: un dispenser dal quale vengono prelevati più fogli del necessario può aumentare sensibilmente i consumi, così come un apparecchio elettrico utilizzato più a lungo del necessario. La presenza di sistemi di erogazione controllata e una corretta organizzazione dei servizi possono aiutare a limitare gli sprechi, indipendentemente dalla tecnologia scelta.

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