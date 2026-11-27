“Da quanto non lo fai?” Compie dieci anni. A Casa Testori la mostra sulla prevenzione del tumore al seno, con anche una testimonianza maschile e quella di Francesca Fogar

Dal 28 novembre all’8 dicembre, cinquanta fotografie raccontano la prevenzione attraverso i volti di donne e uomini. Quest’anno l’ideatore del progetto condivide la propria esperienza: anche lui ha scoperto di avere un tumore al seno

Inaugura sabato 28 novembre alle ore 16.00 a Casa Testori, a Novate Milanese, la mostra fotografica “Da quanto non lo fai?”. Nata per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, la mostra, nata nel 2016, celebra il suo decimo anniversario con una novità: per la prima volta, accanto alle donne ritratte nelle fotografie, c’è anche un uomo. È Davide Falco, ideatore e autore del progetto, che pochi mesi fa ha scoperto di avere un carcinoma mammario. L’esposizione resterà aperta fino a martedì 8 dicembre.

La mostra presenta cinquanta fotografie d’autore, prevalentemente in bianco e nero 30×40. Sono ritratti di donne, giovani e meno giovani, che hanno affrontato un tumore al seno o che hanno scelto di partecipare per sostenere l’importanza della prevenzione. Alcuni scatti sono a colori: un segno distintivo per chi ha voluto mostrare le proprie cicatrici, raccontando attraverso il corpo la possibilità di andare oltre la malattia. La mostra utilizza il linguaggio della fotografia per informare e sensibilizzare su un tema che riguarda la salute e la vita delle donne.

Il titolo, “Da quanto non lo fai?”, è una domanda volutamente diretta, ironica e provocatoria, pensata per stimolare una riflessione personale e ricordare quanto sia importante sottoporsi ai controlli e agli esami di prevenzione. Un progetto che, attraverso le storie e i volti delle protagoniste, porta con sé anche un messaggio di solidarietà, inclusione e valorizzazione della figura femminile.

La testimonianza di Davide Falco

L’edizione 2026 assume un significato particolare. A fine agosto, infatti, Davide Falco ha scoperto di avere un carcinoma mammario. È iniziato così anche per lui un percorso che lo ha portato, a fine ottobre, a sottoporsi a una mastectomia totale del seno destro e allo svuotamento ascellare. Una diagnosi arrivata grazie a un’attenzione maturata nel corso degli anni, anche attraverso i dialoghi con le tante donne che hanno partecipato alla mostra.

«È stato proprio grazie alle informazioni scambiate nei piacevoli dialoghi con le tante donne che hanno partecipato alla mostra fotografica in questi dieci anni che, ad agosto, mi è sorto un dubbio. Ero in piscina e, mentre mi mettevo la crema solare, ho notato una leggera retrazione del capezzolo destro. Non mi sono spaventato, ma ho cercato di osservare la situazione con obiettività e di monitorarla. Nel giro di tre settimane il capezzolo era completamente retratto e al suo posto aveva lasciato un colore nerastro. Toccando il seno, ho sentito la famosa “pallina” che, con la successiva ecografia e mammografia, è risultata essere un tumore. Un particolare e una riflessione li ricorderò sempre. Il 3 settembre ero a fare la biopsia e l’ago aspirato e il giorno dopo era il mio cinquantesimo compleanno. “Iniziamo bene”, ho pensato! In realtà ho subito pensato che se doveva succedere, almeno è stato scoperto all’inizio. Il mio atteggiamento è sempre stato positivo e propositivo, anche se non si parlava di millimetri, ma di centimetri di massa tumorale».

La testimonianza di Falco, che ha scelto di condividere pubblicamente la propria esperienza, aggiunge alla mostra un ulteriore livello di significato. Il tumore al seno può riguardare anche gli uomini, seppure meno frequentemente, e la consapevolezza dei segnali del proprio corpo può fare la differenza. Giornalista e fotografo, Davide Falco è collaboratore esterno del quotidiano Il Giorno e direttore del quotidiano online Dietro la Notizia.

La testimonianza di Francesca Fogar

“Le cicatrici di ciascuno non vivono solo nell’ombra. Stanno in pieno giorno. Qualcuno le mostra, qualcuno no. Ma condividere può aiutare. Non solo noi, ma anche gli altri”, sono le parole della giornalista e scrittrice Francesca Fogar, figlia del noto esploratore Ambrogio. Francesca, recentemente operata per un tumore al seno, è tra le testimonial della mostra, “Siamo felici di ospitare questa iniziativa di sensibilizzazione: un progetto importante e delicato di Davide Falco, fotografo e amico di Casa Testori. Per noi accogliere la mostra è significato anche essergli compagni nella prova che sta affrontando. Inoltre come ci insegna Giovanni Testori quando afferma che “la cultura è la forma di tutte le ore”, ci auguriamo che anche la prevenzione diventi cultura!”, spiega Francesca Ponzini, responsabile per le relazioni con il territorio di Casa Testori.

La storia della mostra: dieci anni di fotografia e sensibilizzazione

La prima edizione di “Da quanto non lo fai?” risale al 2016, quando la mostra fu realizzata con il patrocinio di LILT Milano – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Furono fotografate ed esposte oltre cinquanta donne, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, con il seno coperto.

Nel corso degli anni il progetto è stato ospitato a Milano, in diverse località della provincia milanese, in provincia di Monza e Brianza e a Genova. Nel 2018 Davide Falco ha inoltre realizzato una campagna fotografica per LILT Milano, esposta a Brera.

Dopo la pandemia, la mostra ha proseguito il proprio percorso in modo autonomo, raggiungendo altre città italiane e continuando a promuovere, attraverso la fotografia, una cultura della prevenzione.

La decima edizione trova ora casa negli spazi di Casa Testori, associazione culturale che accoglie il progetto e ne accompagna il messaggio.

Informazioni mostra 2026

Da quanto non lo fai?

Casa Testori – Associazione culturale

Largo Angelo Testori, 13 – Novate Milanese

Inaugurazione: sabato 28 novembre 2026, ore 16

Dal 28 novembre all’8 dicembre 2026

Orari di apertura:

Da martedì a venerdì: 10.00–13.00 e 14.30–18.00

Sabato e domenica: 14.30–19.30

Informazioni: Davide Falco 335.5756150 – comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com

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