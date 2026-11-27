Un nuovo movimento si sta sviluppando con diverse modalità, sotto la veste di “coro pop-up”.
Si partecipa liberamente e si scopre il programma al momento, si canta tutti insieme senza preparazione, si condivide un’esperienza unica nel suo genere. Il tutto condotto da un team di musicisti esperti.
Non esistono barriere fisiche o differenze, la musica diventa un’esperienza coinvolgente, fino alla performance collettiva finale, con tutta l’emozione e l’energia del canto corale!
Vi aspettiamo per il primo appuntamento: mercoledì 2 dicembre alle ore 20:30, nel programma non mancheranno note natalizie e un brindisi con panettone a conclusione della serata!
Iniziativa a cura di Accademia Vivaldi Aps in collaborazione con Cooperativa Edificatrice Bollatese e Coop Lombardia – Comitato Milano Nord, con il patrocinio del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura.
Nell’ambito del progetto “BOLLATE risuona”, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano, in partenariato con CSBNO.
Conducono gli incontri:
MARIAGRAZIA MERCALDO formatrice, responsabile di progetti didattici, consulente musicale, vocal coach e direttore di coro
GIUSEPPE CALIFANO pianista, compositore, direttore d’orchestra e formatore
UNA CITTA’ PER CANTARE
Cantiamo insieme brani a sorpresa
Laboratorio corale ONE VOICE con Mariagrazia Mercaldo e Giuseppe Califano
- Mercoledì 2 dicembre ‘26
- • Venerdì 29 gennaio ‘27
- • Venerdì 5 marzo ‘27
ORE 20:30
Presso Sala Cooperativa Edificatrice Bollatese
via Vittorio Veneto 32 – Bollate
Ingresso libero
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