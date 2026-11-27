È in radio il nuovo singolo di CRISTIANO GODANO “Domani”, un brano con una progressione emotiva che mette in scena una genuina e limpida dichiarazione d’amore figliale.

Un pezzo nato molto spontaneamente su pochi accordi e basato su un intenso crescendo sentimentale, in cui la dolcezza diventa rifugio e sicurezza di poter contare su qualcuno che assorbe le tue paure, trasformando il domani in una rassicurante certezza. Il testo nasconde un rimando a “L’abbraccio” dei Marlene Kuntz, e ne costituisce l’ideale evoluzione.

Il singolo “Domani” è accompagnato da un video per la regia di Marco Jeannin con la performance di Viola Mazzi che traduce la musica in danza attraverso un’interpretazione vissuta dal corpo, istante dopo istante.

Online da oggi: https://youtu.be/b0NDveFv6Vs.

“Domani” è estratto da “Un filo d’erba nel muro” (Ala Bianca Group / Warner Music), il nuovo album di inediti di Cristiano Godano, una delle penne più colte e viscerali del panorama alternativo italiano.

Un titolo che parla di fragilità e tenacia: da un lato le guerre, l’intelligenza artificiale fuori controllo e il cambiamento climatico che segna ormai un punto di non ritorno, dall’altro il coraggio di andare ancora oggi controcorrente.

Ad accompagnare Cristiano Godano in questo nuovo lavoro c’è Rob Ellis, polistrumentista e storico produttore britannico (già al fianco di PJ Harvey e Marianne Faithfull). Il sodalizio tra i due si rinnova a più di vent’anni da “Senza peso” (2003), pietra miliare nella discografia dei Marlene Kuntz.

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