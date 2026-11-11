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“Io non ci casco! Come prevenire le truffe finanziarie e riconoscere le minacce informatiche”

Davide Falco
By Davide Falco
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Banco BPM, in collaborazione con il Comune di Novate Milanese, organizza l’incontro
Io non ci casco! Come prevenire le truffe finanziarie e riconoscere le minacce informatiche”.

L’iniziativa nasce per offrire ai cittadini strumenti utili a riconoscere i principali tentativi di raggiro, dalle false comunicazioni bancarie ai messaggi sospetti, e per sapere come comportarsi per proteggere i propri risparmi e i propri dati personali.

Un’occasione di informazione e confronto aperta a tutta la cittadinanza.

L’incontro si svolgerà oggi alle 16 in Villa Venino

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