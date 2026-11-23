Ludovico Einaudi torna anche quest’anno a Milano, rinnovando un legame ormai consolidato con la città e con il pubblico.

Dal 26 novembre al 16 dicembre, il pianista sarà protagonista di diciassette concerti che attraversano il suo repertorio, tra le composizioni più amate e nuove esplorazioni musicali.

Accanto agli appuntamenti dal vivo, un progetto di ricerca e sperimentazione visiva: l’installazione immersiva Your Colours, ospitata nella Sala Piccola.

Ecco come il compositore ne racconta la genesi:

“È una riflessione sul significato dei colori, su ciò che rappresentano per ognuno di noi. Per costruirla abbiamo chiesto al pubblico di inviarci messaggi vocali con i propri pensieri sui colori. Abbiamo ricevuto oltre 600 registrazioni, in molte lingue e da tutto il mondo. Le voci sono state selezionate e raccolte per gruppi di colori: sono loro il cuore dell’installazione, insieme a una parte video curata da Francesco Trambaioli e alle musiche che ho composto per questo progetto. Ringraziamo tutte le persone che hanno accolto questo invito, regalandoci pensieri così preziosi e poetici.”

L’installazione resterà aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 19:45, l’accesso verrà interrotto durante il concerto nella sala grande per poi riprendere dalle 22.00 alle 23.00.

Teatro Dal Verme

Sala Piccola

in tutte le date di show

ingresso libero fino a esaurimento posti

apertura in questi orari: dalle 18.00 alle 19.45 e poi dalle 22.00 alle 23.00

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