La Valtellina custodisce piccoli borghi in cui il paesaggio racconta ancora il legame profondo tra le comunità e la montagna. Sono centri storici e nuclei rurali che conservano tracce di un passato fatto di agricoltura, allevamento, antichi mestieri e tradizioni tramandate nel tempo. Qui le case in pietra, i vicoli, le corti e le mulattiere diventano testimonianze di una cultura alpina che continua a caratterizzare il territorio. Luoghi da scoprire con un approccio slow, camminando tra le contrade, osservando i dettagli dell’architettura e lasciandosi accompagnare dalle storie che ogni borgo custodisce.

VALCHIAVENNA: BORGHI TRA PIETRA, MONTAGNE E MEMORIA

In Valchiavenna, alcuni piccoli nuclei abitati conservano un rapporto diretto con il paesaggio e con le antiche vie di collegamento tra i versanti montani. A pochi chilometri da Chiavenna, che conserva un centro storico di notevole interesse storico e architettonico, si trova la frazione di Pianazzola, borgo di una cinquantina di abitanti raggiungibile anche in bicicletta superando una serie di tornanti della strada panoramica. Le case in pietra, i caratteristici tetti in piode, le stradine sterrate e l’assenza di traffico motorizzato nel suo nucleo ne definiscono l’atmosfera raccolta. La posizione, esposta al sole anche durante i mesi invernali, offre una vista sulla Valchiavenna e sulla Val Bregaglia.

Sempre nel territorio di Chiavenna, a 832 metri di quota, Uschione è un piccolo borgo raggiungibile percorrendo antiche mulattiere: i percorsi attraversano boschi, costeggiano una vecchia cava di pietra ollare e conducono alle contrade Zarucchi e Pighetti, dove si trovano antiche costruzioni in pietra. Il nucleo del paese si raccoglie attorno alla chiesetta dedicata all’Ascensione, risalente al 1609. Fontane e abitazioni tradizionali contribuiscono a conservare l’identità di questo centro montano.

Proseguendo verso la Val Bregaglia, Savogno si trova a circa 1.000 metri di altitudine, su un balcone naturale affacciato sulla valle. Raggiungibile a piedi con circa un’ora di salita dal fondovalle, il borgo conserva un impianto urbano compatto, caratterizzato da vicoli stretti e ripidi che si sviluppano attorno alla chiesa consacrata nel 1465. Dalla sua posizione panoramica si osserva anche l’area interessata dalla frana del 1618, che distrusse l’antico borgo di Piuro.

Un altro esempio di comunità montana legata a un territorio appartato è Codera, nella valle omonima. Il borgo è raggiungibile esclusivamente a piedi, attraverso una mulattiera che sale nel bosco da Novate Mezzola o dalla frazione di Mezzoalpiano. Case in granito, antichi aggregati rurali e alpeggi si inseriscono in un paesaggio che alterna boschi di castagni, corsi d’acqua e panorami sul lago di Mezzola. Codera è abitata tutto l’anno da un piccolo gruppo di valligiani e conserva un importante patrimonio etnografico. Il Museo Storico Etnografico Naturalistico della Val Codera, istituito nel 1982, racconta la vita quotidiana della valle attraverso sezioni dedicate alla casa, alla scuola, all’allevamento, alla lavorazione delle fibre tessili, alla civiltà del castagno e all’estrazione del granito. Le sue testimonianze sono distribuite tra Codera e San Giorgio, anch’esso raggiungibile soltanto a piedi.

PORTE DI VALTELLINA: LA VITA RURALE TRA LE OROBIE E LE RETICHE

Spostandosi verso la bassa Valtellina, sulle pendici delle Alpi Orobie si incontra Sostila, nel comune di Forcola, a 820 metri di altitudine. Il borgo, abitato fino agli anni Sessanta, è raggiungibile soltanto a piedi attraverso le antiche mulattiere della Val Fabiolo o dalla strada della Val Tartano. La sua posizione appartata ha contribuito a preservare l’impianto originario e le caratteristiche architetture in pietra, molte delle quali risalgono al Settecento. Tra le testimonianze più significative c’è la vecchia scuola elementare, chiusa nel 1958, che conserva ancora l’aula con i banchi degli alunni. La vita della comunità ruotava attorno alla chiesa della Madonna della Neve, in occasione della cui festa, ad agosto, arrivavano abitanti anche dalla bassa valle e dalla Val Tartano. L’economia locale era legata alle risorse del territorio, dalla coltivazione delle castagne e dei prodotti dell’orto all’allevamento e alla raccolta della legna.

Sulla Costiera dei Cech, nel comune di Civo, Caspano si trova a circa 900 metri di quota e conserva le tracce del proprio passato nelle architetture e negli edifici storici. All’ingresso del borgo si incontra il Palazzo del Podestà, testimonianza del legame con la nobile famiglia Parravicini. Passeggiando tra le vie si incontrano antiche abitazioni in pietra e portoni in legno, fino a raggiungere la piazza dedicata al pittore locale Giacomo Parravicini, conosciuto come il Gianolo. Qui sorge la chiesa di San Bartolomeo, con una facciata settecentesca e un interno ricco di opere d’arte. La chiesa presenta inoltre, sul lato sud, un porticato panoramico da cui si può ammirare una vista sulla bassa e media Valtellina.

Nel cuore della Valle del Bitto, sul versante orobico, Albaredo per San Marco conserva il legame con la propria storia di luogo di passaggio e scambio. Il paese, situato a 950 metri di altitudine, si sviluppò lungo l’antica Via Priula, costruita nel 1592 per collegare la Repubblica di Venezia con i territori grigionesi. Oggi l’antica via è un itinerario escursionistico, percorribile in più tappe, che permette di ripercorrere il tracciato storico attraverso il paesaggio montano. Ancora oggi il borgo racconta la propria cultura contadina attraverso le corti rurali, le antiche mulattiere e i caseifici storici, insieme alle tradizioni mantenute vive dalle iniziative degli abitanti.

VALMALENCO: DAGUA, UNA CONTRADA TRA ARCHITETTURE RURALI E MEMORIA

In Valmalenco, la Contrada Foiani, più conosciuta come Dagua, è un antico borgo arroccato lungo un versante soleggiato, dove l’organizzazione degli edifici racconta le esigenze della vita rurale di montagna. Le costruzioni, realizzate in pietra e legno, si sviluppano in altezza seguendo la pendenza del terreno: i piani inferiori erano destinati alle attività agricole, mentre quelli superiori erano adibiti ad abitazione. Balconi, ampi ballatoi e scale in pietra o legno collegano gli edifici, creando un caratteristico sistema di passaggi tra le abitazioni.

Un tempo la contrada era uno dei nuclei più popolosi della zona e viveva principalmente dei prodotti dell’allevamento e della coltivazione di segale e patate. Nel 1885 vi fu aperta una scuola elementare, la Scöla de Dagua al Mot dal Dòs, rimasta attiva fino al 1984. L’edificio, unico nel borgo a essere intonacato, rappresenta una testimonianza della vita della comunità e dei bambini che raggiungevano la scuola a piedi, talvolta percorrendo lunghi tragitti. Dagua è stata abitata fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento e conserva ancora oggi le tracce di un’organizzazione sociale ed economica legata ai ritmi della montagna.

MEDIA VALTELLINA: SENTIERI, CONTRADE E STORIE DI CONFINE

A pochi chilometri da Tirano, sul versante del Monte Masuccio, Baruffini e Roncaiola conservano il carattere dei borghi di montagna, tra case in pietra, vicoli stretti e antichi terrazzamenti. Situati a circa 800 metri di quota, possono essere scoperti a piedi seguendo una rete di sentieri che attraversa paesaggi legati alla storia agricola e alle vicende del territorio.

Il Sentiero del Pane collega Roncaiola a Baruffini attraversando terrazzamenti un tempo coltivati a vite, segale e grano saraceno. Il percorso ripercorre una consuetudine della vita contadina: gli abitanti di Roncaiola trasportavano il frumento fino al mulino di Baruffini per la macinatura, per poi portare la farina al forno e preparare la braciadella, il tradizionale pane di segale a forma di ciambella. Il foro centrale consentiva di appenderla in solaio e conservarla per mesi.

Da Baruffini parte anche il Sentiero del Contrabbando e della Memoria, realizzato nel 2007 per iniziativa di alcuni finanzieri della sezione ANFI di Tirano e di ex contrabbandieri. Il cammino raggiunge il Sasso del Gallo, al confine con la Svizzera, dove si trova un’ex caserma della Guardia di Finanza. I pannelli lungo il percorso raccontano le vicende di chi attraversava queste montagne per trasportare merci oltreconfine. Nei dintorni, nel comune di Sernio, si possono inoltre incontrare i Baitei, caratteristiche costruzioni in pietra a secco distribuite lungo il versante.

ALTA VALTELLINA: OGA, SONDALO E MIGIONDO, TRA STORIA E TRADIZIONI

Nel comprensorio di Bormio, a circa 1.500 metri di altitudine, Oga è un piccolo borgo alpino affacciato sulla conca di Bormio e sulle montagne dell’Alta Valtellina. Passeggiando nel centro storico si incontrano abitazioni tradizionali in pietra e legno, antichi cortili e testimonianze della vita quotidiana di un tempo. Tra queste spicca Casa Rocca, conosciuta come Bait de Moléta, un’antica dimora contadina che conserva una stua lignea con una trave datata 1556. La fontana storica e l’edificio delle antiche scuole raccontano altri aspetti della vita del paese. Il patrimonio religioso comprende la chiesa dei Santi Lorenzo e Colombano, ricostruita in stile neogotico nel 1924 dopo un incendio che distrusse l’edificio medievale, e la chiesa della Madonna di Caravaggio, edificata nel 1726, che custodisce un gruppo ligneo raffigurante l’Apparizione della Madonna. A pochi chilometri dal borgo si trova inoltre il Forte di Oga, o Forte Venini, fortificazione della Prima guerra mondiale immersa nel paesaggio montano.

Sempre nel comprensorio di Bormio, Sondalo custodisce un patrimonio storico e artistico che testimonia secoli di vita e tradizioni locali. Nel centro storico si incontrano antiche chiese, dimore e preziosi affreschi, molti dei quali attribuiti al pittore Anesi, conosciuto anche come Giovannino da Sondalo. Tra gli edifici più significativi figurano la chiesa di Santa Maria Maggiore, documentata fin dal 1025, la chiesa di Santa Marta, monumento nazionale dal 1869, e Piazza della Repubblica, un tempo cuore della Magnifica Comunità di Sondalo.

Poco distante, Migiondo conserva il carattere di un piccolo borgo rurale di montagna. Le viuzze, le case in pietra, le corti e gli antichi fienili restituiscono l’immagine della vita contadina di un tempo. Tra le testimonianze più significative si trovano un antico mulino, un tempo utilizzato per la lavorazione dei cereali, e la chiesa della Santissima Trinità e San Bernardino da Siena, che custodisce importanti opere d’arte.

Dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina, questi borghi offrono l’occasione di conoscere un volto meno conosciuto della montagna, attraverso itinerari a piedi, architetture tradizionali e storie che continuano a legare le comunità al proprio territorio. Un invito a rallentare il passo, osservare i dettagli e riscoprire il valore di luoghi in cui il paesaggio e la memoria si intrecciano.

Per maggiori informazioni sul territorio della Valtellina: www.valtellina.it

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