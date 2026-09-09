Sergio Bonelli Editore presenta: “Senzanima. Demoni”

Arriverà l’11 settembre in libreria e fumetteria DEMONI, diciannovesimo capitolo della fortunata serie SENZANIMA che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti.

Nuove avventure attendono i mercenari Senzanima che, da Vetwadàrt e i suoi lussuosi bordelli, si spostano a Oriente, nell’Enclave dei Grandi Laghi, un luogo popolato da una fitta schiera di spiriti e demoni affamati di carne umana.

Il volume è sceneggiato da Luca Enoch ed è disegnato dalla guest star Federico Ferniani, stella di prima grandezza del firmamento della BD francese. L’illustrazione di copertina è di Mario Alberti. Il volume include l’episodio “Demoni” ed è arricchito dalla postfazione “Gli spiriti dell’Enclave”.

Una versione Variant sarà disponibile esclusivamente nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e sullo shop online di Bonelli.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/senzanima-demoni/

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/senzanima-demoni-variant/

https://www.facebook.com/DragoneroSergioBonelliEditore/

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia