DDL Caregiver – Locatelli, ministra per le disabilità, a 24 Mattino su Radio 24: Spero venga approvato entro settembre

“Spero entro la fine di settembre, spero. Dopodiché i tempi non li posso programmare. Io avrei voluto che si potesse concludere l’iter già prima della pausa estiva. Non è stato possibile perché ci sono tanti altri provvedimenti, però devo dire che il lavoro di Commissione ha permesso anche di approvare degli emendamenti che possono migliorare la norma e quindi io credo che ci sia stata anche una collaborazione di fondo che mi aspetto che adesso porti alla conclusione dell’iter”.

Lo ha detto Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, a 24 Mattino su Radio 24 a proposito del disegno di legge sui caregiver familiari licenziato dal governo a febbraio e ancora fermo in Commissione Affari Sociali della Camera in prima lettura, la ministra ha aggiunto: “la Camera è stata chiusa per la pausa estiva, quindi riaprirà questa settimana e credo e spero che nelle prossime due settimane riusciremo a chiudere il percorso e l’iter lì e poi passare al Senato. Questa naturalmente è una legge a tutele differenziate, ci hanno lavorato più di 50 persone tra il mondo delle associazioni, le famiglie ed erano presenti anche i sindacati”.

AFD – Locatelli, ministra per le disabilità, a 24 Mattino su Radio 24: No classi solo per disabili, Italia modello di inclusione

“L’Italia ha un percorso storico di inclusione che parte soprattutto dalla scuola già dagli anni ‘70. Siamo anche un modello virtuoso di cui tutti gli altri Paesi europei e anche del resto del mondo ci chiedono informazioni su come abbiamo fatto a mandare tutti i bambini a scuola insieme, perché lo reputano un modello straordinario. Io credo che il nostro cammino sia questo e diciamo che ci auguriamo che tutti gli altri Paesi in Europa e nel mondo prendano esempio da noi”. Così Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, a 24 Mattino su Radio 24 sul programma di AfD che prevede il ritorno alle classi speciali e separate per i disabili e spiega: “Certo non mi piace. Ognuno ha dei punti dei programmi, non siamo la stessa cosa (con AfD, ndr). Io credo che un valore aggiunto del nostro Paese, della Lega stessa e del centrodestra in Italia sia aver puntato sull’inclusione. Lo dimostra anche il ministero per le Disabilità che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva“.

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