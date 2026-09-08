Adéla: il singolo “Ain’t in LA” è in testa alle classifiche mondiali

Adéla ha ventidue anni e grinta da vendere: da sconosciuta ha già conquistato i piani alti del pop, arrivando in cima alle classifiche e diventando un vero e proprio fenomeno musicale che ha attirato l’attenzione persino dell’attrice Premio Oscar Nicole Kidman, che ha deciso di inaugurare il suo profilo TikTok proprio utilizzano la hit dell’artista, “Ain’t in LA” e dichiarandosi sua fan.

Adéla ha pubblicato il suo album di debutto, “PRIMA”, prodotto dai super producer Dylan Brady e Blake Slatkin, assieme al nuovo singolo intitolato “NICOLE KIDMAN”.

“Ain’t in LA”, che ha già ottenuto oltre 100 milioni di stream totali ed è diventata una delle hit mondiali del momento, ha anticipato l’album ed è arrivata accompagnata da un videoclip ufficiale diretto da Fred Gervais e girato nella città natale dell’artista a Bratislava.

“Ain’t In LA” vede l’artista riflettere sul suo percorso in ascesa e travolgente con gratitudine per tutte le opportunità che le si sono presentate da quando ha lasciato la Slovacchia alla ricerca del successo nel mondo del pop.

L’ispirazione le è venuta dopo una visita a casa, dove si è imbattuta in alcune foto di sua madre a 18 anni che posava davanti a una parete tappezzata di immagini appartenenti alla cultura pop.

«Mio nonno aveva contrabbandato quei poster dalla Germania», racconta, «e mi ha fatto pensare: “Ci sono così tante ragazze bellissime con dei sogni che non riusciranno mai a realizzare i propri desideri, proprio come mia madre”. Ho scritto questa canzone per lei e per gli altri miliardi di ragazze che probabilmente sono più fighe di me».

Adéla ora arriverà per la prima volta anche nelle radio italiane proprio con “Ain’t in LA” da venerdì 11 settembre.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia