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Emeli Sandé arriva in Italia, lunedì 8 marzo 2027 al Fabrique di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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EmeliSande_26
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Emeli Sandé – una delle cantautrici britanniche più acclamate della scena internazionale – annuncia un tour speciale per celebrare i 15 anni dall’uscita di Our Version of Events, il suo album di debutto certificato 8 volte Platino.

L’artista arriva in Italia, lunedì 8 marzo 2027 al Fabrique di Milano per un’imperdibile data, prodotta da Vivo Concerti, un’occasione unica per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi e non solo.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 11 settembre alle ore 10:00, mentre in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 16 settembre alle ore 10:00.

Sul palco, Emeli Sandé ha costruito negli anni una reputazione internazionale grazie a una voce potente e a una presenza live intensa ed emozionante, portando la sua musica in tour in tutto il mondo e su alcuni dei palchi più prestigiosi.

Arriva in Italia in occasione del 15° anniversario di Our Version of Events che è stato l’album più venduto nel Regno Unito nel 2012 e nel 2013, con oltre cinque milioni di copie vendute su scala globale.

Acclamato per la sua profondità emotiva e per l’eccezionale qualità della scrittura, l’album ha vinto il premio British Album of the Year ai BRIT Awards 2013.

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