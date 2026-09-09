Dopo la pausa estiva è tornato attivo dal primo settembre l’Ambulatorio Medico Territoriale (AMT) situato all’interno della Casa di Comunità di Passirana, in via Settembrini 1, insieme a quelli presenti nelle altre strutture sanitarie del territorio della ASST Rhodense. Come Comune di Rho condividiamo la comunicazione di ASST per la diffusione dei seguenti link: Case di Comunità – ASST Rhodense e Scelta e Revoca – ASST Rhodense al fine di diffondere informazioni chiare e corrette e offrire a tutti la possibilità di usufruire dei vari servizi territoriali messi a disposizione.

L’Ambulatorio Medico Territoriale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ad accesso libero. I cittadini privi di Medico di Assistenza Primaria (MAP) possono rivolgersi a questa sede per le esigenze legate alla medicina generale, tra cui le prescrizioni di farmaci a uso continuativo/cronico. Possono fare riferimento a questo servizio anche i cittadini dotati di medico di medicina generale ma alle prese con qualche particolare necessità che richiede una risposta immediata.

I cittadini impossibilitati a recarsi personalmente all’Ambulatorio Medico Territoriale possono farne richiesta inviando una mail, nella quale dovranno essere indicati nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, il nome del farmaco, il dosaggio, la posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e un numero di telefono di riferimento.

Per Passirana l’indirizzo email è ricette.cdcpassirana@ asstrhodense.it.

Si raccomanda di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per singolo paziente. Le richieste vengono evase entro 3 giorni lavorativi. Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta.

Un medico potrà effettuare una prima valutazione sullo stato di salute del paziente, o per prescrivere impegnative. Dopo le 20, il sabato, la domenica, festivi e prefestivi, è garantita la continuità assistenziale (ex guardia medica) contattando il numero unico regionale 116117.

Per Scelta e revoca del Medico di assistenza primaria (MAP) e del Pediatra di Libera scelta (PLS), queste le indicazioni:

Le richieste possono essere inoltrate tramite applicativo, collegandosi al link https://sioc.asst- rhodense.it/SIOC

In caso di difficoltà nell’invio della richiesta online, è possibile accedere agli sportelli di Scelta e Revoca esclusivamente previo appuntamento, prenotabile con le seguenti modalità:

telefonicamente tramite il Contact Center Regionale: 638.638(da rete fissa); 02 999599 (da rete mobile);

online tramite il portale regionale https://www. prenotasalute.regione. lombardia.it/prenotaonline/, selezionando la sezione “Prenota senza ricetta”; tramite App Salutile.

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