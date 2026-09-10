La Città metropolitana di Milano protagonista alla XXII edizione della Settimana Internazionale dell’Urbanistica e dell’Ambiente (SIUMA), ospitata dall’Università di Guadalajara in Messico.

Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale e Direttore Generale dell’ente, è intervenuto come relatore alla conferenza inaugurale dell’evento con una lectio dedicata a “Le Città metropolitane in Italia e il ruolo della pianificazione strategica nell’esperienza di Milano”.

Nel corso del suo intervento, Antonio Sebastiano Purcaro ha presentato l’esperienza della Città metropolitana di Milano nel governo delle trasformazioni territoriali e nella pianificazione strategica di area vasta, portando all’attenzione della comunità accademica e istituzionale internazionale il modello milanese di sviluppo metropolitano.

La partecipazione all’evento, organizzato dal Centro Universitario di Arte, Architettura e Design (CUAAD) dell’Università di Guadalajara in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle sfide dell’abitare, della sostenibilità urbana e del futuro delle metropoli.

Antonio Sebastiano Purcaro ha inoltre preso parte al panel internazionale dedicato al tema della casa nelle aree metropolitane, insieme a esperti e rappresentanti di istituzioni e università di diversi Paesi.

“Un’importante occasione di confronto internazionale sui temi dell’abitare, della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile, che conferma il ruolo della Città metropolitana di Milano come punto di riferimento nel dibattito sulle politiche urbane e metropolitane”, ha commentato il Segretario e Direttore generale.

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