“Cartoline da Rho”, undici illustratori interpretano la città

Le cartoline fanno parte del vissuto di chi ha attraversato tempi in cui un messaggio da lontano si attendeva con ansia.

Le foto del passato sono scolpite nella memoria collettiva e la fantasia dei creatori ha sempre permesso di abbinare i ricordi personali a immagini chiave. Undici illustratori hanno scelto Rho come soggetto da interpretare per realizzare cartoline speciali, che saranno in mostra nella Corte Rustica di Villa Burba, in corso Europa 293, dal 20 settembre al 4 ottobre 2026.

Sono Cinzia Battistel; Chiara Bigatti; Franco Brambilla; Paolo D’Altan; Costanza Favero; Paola Formica; Guido Rosa; Andrea Rui; Paolo Rui; Serena Viola, con la partecipazione speciale di Yelloland by Fabio Buonocore. Ovvero alcuni membri della collettiva MILANO POSTCARDS, che si sono impegnati a interpretare i luoghi caratteristici, antichi e nuovi, di Rho, la sua storia e i suoi simboli. A tessere il legame con la città, a elaborare logo e progetto è stata Costanza Favero, che con l’Amministrazione comunale ha collaborato in più occasioni anche per i disegni delle proiezioni natalizie che hanno caratterizzato le feste cittadine.

“Rho è un luogo in grande evoluzione, con il polo fieristico e con Mind, e mantiene una tradizione solida e significativa – commentano gli ideatori – Alla preziosa esposizione dedicata alla città di Rho si aggiungono due mostre collettive su Milano: “Milano, Destinazione Natura, disegnare una città migliore” e MILANO POSTCARDS “Cartoline da Milano“, in tutto circa 65 opere in grande formato. MILANO POSTCARDS è nata nel 2015, dopo Expo Milano, con l’esigenza di creare cartoline della città illustrate da professionisti illustratori e autori di immagini che orbitano da anni intorno alla metropoli. Le sue attività e le sue mostre vivono grazie all’impegno volontario dei singoli membri”.

L’inaugurazione è in programma domenica 20 settembre alle ore 15.30, abbinata a un laboratorio dal titolo “La mia cartolina per Rho”: i disegni realizzati da bambini e adulti saranno poi appesi nella sala. Alle 17.30 è previsto un incontro con l’illustratore Fabio Buonocore che, napoletano di origine, è cittadino di Rho da parecchi anni.

Sabato 26 settembre, alle ore 15.30, un laboratorio con Paola Formica (che alle 17.30 incontrerà i cittadini) e Chiara Bigatti. Domenica 27 Settembre, sempre alle ore 15.30, il laboratorio sarà aperto sia ai bambini sia agli adulti; alle 17.30 è previsto l’incontro con l’illustratore Guido Rosa.

Sabato 3 Ottobre alle ore 15.30 un laboratorio sui timbri con l’illustratore CONC, per ragazzini a partire dagli 8 anni. Alle 17.30 incontro con CONC stesso. Domenica 4 Ottobre Laboratorio libero ed esposizione finale e, a seguire, incontro con l’illustratore Andrea Ru. Il tutto vanta il patrocinio di AI Associazione Autori di Immagini. La mostra (la cui immagine grafica è curata da Gabriella Fratter) sarà aperta venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00.

“Il Comune di Rho realizza ogni mese una cartolina che su un lato riproduce immagini particolari della città e sull’altro ricorda eventi e iniziative – commenta l’Assessora alla Cultura Valentina Giro – L’appuntamento con questo strumento è gradito a molti, c’è chi colleziona le cartoline ed è davvero piacevole ricordare tutto quanto è stato fatto attraverso questi piccoli cartoncini. Questo spinge a pensare che i rhodensi sapranno accogliere con favore i frutti della creatività di alcuni illustratori, che hanno scelto Rho come soggetto per dare sfogo alla fantasia. Attendiamo visitatori e partecipanti ai laboratori, per trasmettere un’arte che conquista ogni generazione. Un grazie particolare a tutti gli illustratori e a Costanza Favero per la sua consolidata collaborazione con il Comune”.

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