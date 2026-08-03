Rho, agosto di cantieri diffusi in vari punti della città

Sono numerosi i cantieri che l’Ufficio Infrastrutture e l’Ufficio Verde di Rho, entrambi coordinati dall’assessora Valentina Giro, stanno avviando e seguendo in queste settimane estive. Eccoli nel dettaglio.

ACCESSO SECONDARIO ALLA SCUOLA FRANCESCHINI DI VIA TEVERE

Nel quadro della più ampia Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana”, realizzata con il sostegno dei fondi FESR, FSE+, FSC, è prevista la riqualificazione di via Tevere, oltre che di alcuni spazi interni ed esterni del plesso scolastico “Franceschini”.

Al fine di garantire la fruizione della struttura durante le fasi di cantiere che interesseranno, in particolar modo, via Tevere, è in corso la realizzazione di un nuovo accesso alla struttura scolastica che avrà la funzione di collegare l’area parco di via Ghisolfa con il plesso scolastico. L’intervento, oltre a garantire la fruizione degli studenti e del corpo docente e ausiliario/amministrativo, consentirà anche di poter garantire l’accessibilità ai mezzi che effettuano il servizio di fornitura alla mensa scolastica.

Il nuovo tratto di vialetto sarà realizzato in masselli autobloccanti, in analogia con quelli del parco; supererà il dislivello di oltre un metro presente tra il Parco e la Scuola con una pendenza massima pari al 5% e presenterà uno slargo in corrispondenza dell’accesso, al fine di consentire la sosta durante le fasi di entrata-uscita dei ragazzi.

CICLOFFICINA e PARCHEGGI PER LE BICICLETTE

Sono in fase di ultimazione alcune opere di manutenzione finalizzate al miglioramento della ciclostazione vicina alla stazione ferroviaria e metropolitana di Rho Fiera in Piazza Costellazione.

In particolare, sono state demolite tre campate cieche in muratura, sostituite con pannellature metalliche analoghe a quelle già esistenti, con la finalità di rendere più luminosi gli spazi interni e, al contempo, consentire una maggior visibilità dall’esterno verso l’interno della struttura. Contestualmente, si sta procedendo al ripristino delle rastrelliere danneggiate e alla verniciatura di alcune porzioni di struttura restituendo decoro ai luoghi.

La ciclofficina affiancata al parcheggio per le biciclette nei pressi della stazione ferroviaria di Rho centro ha sospeso le attività i riparazione bici, mentre il parcheggio bici rimane accessibile con gli abbonamenti in essere.

Tutti gli abbonamenti sono stati prorogati al 31 dicembre 2026. Si lavora per favorire l’installazione di un nuovo sistema di accessi smart, che permetterà la gestione tramite App: attraverso il proprio smartphone, si potranno attivare gli abbonamenti e accedere al parcheggio riservato. Il sistema di accesso verrà installato sia a Rho centro sia a Rho Fiera.

BICIPLAN e NUOVI DOSSI

Il progetto Biciplan continua ad avanzare sul territorio rhodense. E’ iniziata la sistemazione del tratto ciclabile su corso Europa tra via Goito e via Pertini, davanti alla caserma dei Vigili del fuoco. Si lavora lungo un tratto della linea 15 di Biciplan. Dopo la pausa agostana, i lavori proseguiranno nei pressi della sede dei Vigili del fuoco e del ponticello sul Bozzente. Intanto altri interventi legati al Biciplan stanno per partire a Mazzo, dove verranno realizzate due variazioni altimetriche, nei punti segnalati dai cittadini nel corso dei confronti sulla viabilità del quartiere. Un dosso sorgerà in via Pace, all’inizio del tratto alberato che conduce verso il centro di Mazzo dopo la rotatoria all’incrocio con viale De Gasperi. In questo modo si otterranno due benefici: la riduzione della velocità dei veicoli che entrano nella zona residenziale e la sistemazione dell’attraversamento ciclopedonale tra le vie Pace e De Gasperi, a beneficio di chi percorre marciapiedi e pista ciclabile nel tratto in cui si interrompono per la presenza della rotatoria.

Un altro dosso verrà creato su via Tommaso Grossi di fianco al parchetto, quasi all’intersezione con viale De Gasperi: obiettivo, come richiesto dai residenti, è rallentare la marcia dei veicoli diretti verso via Grossi e via Togliatti, nel cuore della frazione.

INNAFFIATURE

Proseguono le innaffiature straordinarie delle piante, per far fronte all’effetto siccità legato al grande caldo. L’Ufficio Verde sta coordinando l’ottavo ciclo di innaffiature di soccorso per bagnare in particolare gli alberi piantumati di recente.

Le bagnature stanno interessando i circa 900 esemplari di alberature più giovani distribuiti su tutto il territorio Comunale e vengono indirizzate di volta verso le situazioni più critiche. La persistente e duratura siccità sta costringendo la struttura tecnica a razionalizzare gli interventi al fine di poter garantire una continuità degli stessi sul lungo periodo.

Nella prossima settimana si procederà ad avviare il nono passaggio stagionale e si continuerà a monitorare la situazione.

“Stiamo operando davvero su tanti fronti, cercando di ridurre i disagi per i residenti e venendo incontro alle loro richieste – spiega l’Assessora a Infrastrutture e Ambiente Valentina Giro – Anche il mese di agosto sarà alquanto intenso, con attenzione costante alle alberature. Proseguono i progetti per migliorare la rete ciclabile cittadina e si procede con le asfaltature tanto attese”.

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