Domenica 30, lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre a LERICI (LA SPEZIA) presso l’Arena della Rotonda Vassallo (Via Roma, 51) torna CANTAUTORANDO Il salotto del cantautore, l’atteso appuntamento dedicato alla musica d’autore, realizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con il Club Tenco.

A fare da padrone di casa delle tre serate sarà l’attore, regista, scrittore e doppiatore NERI MARCORÈ, che ricoprirà per il secondo anno consecutivo il ruolo che per tanti anni è stato affidato all’indimenticabile MASSIMO COTTO.

Cantautorando è un format che il Club Tenco ha creato nel 2019.

«Cantautorando è un appuntamento che unisce la qualità della musica d’autore alla capacità di raccontare storie, percorsi e protagonisti attraverso le parole e le canzoni. Siamo orgogliosi di ospitare a Lerici, ancora una volta, un format del Club Tenco, realtà che rappresenta un punto di riferimento per la cultura musicale italiana. Per tre serate la Rotonda Vassallo diventerà un vero salotto della musica, con artisti di grande rilievo e momenti di incontro che siamo certi sapranno coinvolgere il pubblico. È anche attraverso iniziative come questa che Lerici conferma la propria vocazione a essere luogo di cultura, di musica e di grandi eventi, accessibili a tutti.» commenta il Sindaco di Lerici Marco Russo.

Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21.15 e permetteranno anche quest’anno di vedere dal vivo grandi artisti della scena musicale raccontarsi come in un salotto dove si fondono parole, musica e arte

Domenica 30 agosto, a partire dalle ore 21.15, protagonista assoluto della serata la musica degli STADIO. Da un’idea di Gaetano Curreri, cuore e anima degli Stadio, nasce Io Sono Le Mie Canzoni: uno spettacolo che racconta una vita di musica attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni. Sul palco con lui Roberto Drovandi e Andrea Fornili, storici componenti degli Stadio e compagni di un percorso artistico lungo oltre quarant’anni. Nel corso della loro carriera sono stati tanti i riconoscimenti importanti assegnati agli Stadio, tra cui, nel 2019, il Premio Tenco.

La scaletta raccoglie i grandi successi degli Stadio, tutti firmati da Gaetano Curreri, brani che hanno attraversato il tempo senza perdere forza e identità. Uno spettacolo all’insegna dell’inconfondibile sound pop-rock fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Lunedì 31 agosto apre la serata, alle 21.15, il cantautore comasco Gabriele Mancuso che presenterà alcuni suoi brani.

Segue, alle 21.35, il concerto della cantautrice, autrice e scrittrice AMARA, che porterà sul palco la sua intensità e il suo carisma.



Martedì 1° settembre, alle ore 21.15, showcase live di Unadasola, duo musicale toscano formato da Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi.

La serata prosegue alle ore 21.35 con la consegna del Premio Tenco all’Arrangiatore e Produttore Musicale al grande compositore, cantautore e produttore discografico MARIO LAVEZZI.

Questa la motivazione del premio: “A Mario Lavezzi, compositore, produttore e arrangiatore che ha impresso un segno importante nella storia della canzone italiana. Dalle radici beat nei Camaleonti all’esperienza d’avanguardia con Flora Fauna e Cemento, la sua parabola artistica è la testimonianza di una rara sensibilità nell’architettura del suono. Ha saputo esaltare l’identità espressiva e poetica di interpreti straordinarie come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni, costruendo per loro intelaiature armoniche e soluzioni d’arrangiamento entrate nella memoria collettiva. Il Premio Tenco riconosce in lui una figura chiave, capace di coniugare alto artigianato, eleganza formale e rigore strutturale, elevando la canzone a forma classica contemporanea che sa scuotere l’immaginario”.

In caso di maltempo CANTAUTORANDO Il salotto del cantautore si terrà al Cinema Teatro Astoria di Lerici (Via Nino Gerini, 40).

Le tre serate del PREMIO TENCO 2026 al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 22, 23 e 24 ottobre. Le prevendite relative agli abbonamenti e alle singole serate sono disponibili online (www.clubtenco.it) e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info 0184 506060).

Per la prima volta è previsto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna (valido esclusivamente per gli abbonamenti acquistati al botteghino del Teatro Ariston).

Per informazioni è possibile consultare www.clubtenco.it e scrivere a segreteria@clubtenco.it.

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