Il 12 settembre 2026 alle ore 18:00, nella suggestiva cornice della Sala dei Cavalieri del Castello Reale di Sandomierz, si terrà il concerto “Perły Polskiego i Włoskiego Belcanta” (Perle del Bel Canto polacco e italiano).

A guidare il pubblico in questo affascinante viaggio musicale e culturale sarà un duo d’eccezione: il soprano Dominika Zamara, voce nota del panorama lirico internazionale, e il maestro Giacomo Franci, pianista e direttore d’orchestra italiano-americano.

Due artisti di grande spessore che da anni valicano i confini europei con la loro arte.

Il concerto si preannuncia come un appuntamento imperdibile per scoprire le affinità stilistiche e musicali tra Italia e Polonia. Il comune denominatore sarà il Bel Canto, espresso in particolare attraverso le figure di Vincenzo Bellini e Fryderyk Chopin.

L’evento proporrà un vero e proprio itinerario attraverso tre epoche fondamentali della storia della musica — Classicismo, Romanticismo e Contemporaneo — spaziando con un ampio repertorio tra musica vocale e strumentale.

Oltre a Bellini e Chopin, il ricco programma comprenderà capolavori di Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Claude Debussy, Francesco Paolo Tosti e William Gomez. L’evento si inserisce nel prestigioso palinsesto del Castello Reale, promosso e patrocinato dal Voivodato di Świętokrzyskie.

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