Riparte in settembre il programma di promozione alla lettura della Biblioteca Adulti, a Villa Burba, in Corso Europa 291, inserita nel consorzio CSBNO: gruppi di lettura con ingresso libero e gratuito, laboratori e presentazioni con gli autori caratterizzeranno i prossimi mesi, come di consueto, per favorire il dialogo tra i lettori e avvicinare altri cittadini alla Biblioteca.

GRUPPI DI LETTURA

Il 16 settembre partirà il gruppo di lettura “E Pluribus Unum? Leggere l’America”, a cura di Simone Turconi. Un mercoledì al mese, alle ore 18.00, nella Sala Camino di Villa Burba, un ciclo di letture per scoprire e interrogare le voci letterarie dell’America contemporanea. Il secondo gruppo, “Classici a Colazione” a cura di Georgia Beccherle, prenderà il via il 26 settembre: un sabato al mese, alle ore 10.00, in Biblioteca ci si confronterà sui classici senza tempo della letteratura.

LABORATORI

I laboratori tornano anche quest’anno, iniziando nel mese di ottobre: i posti sono limitati e le iscrizioni apriranno a settembre, quando verranno diffuse le informazioni utili per chi vorrà partecipare.

Il Laboratorio di Libroterapia sarà a cura di Carla Pinna: è previsto un ciclo di 6 incontri, un sabato al mese da ottobre ad aprile, alle ore 15.00, in Biblioteca.

Il Laboratorio di Lettura espressiva e dizione (corso base) sarà tenuto da Maddalena Vodola. Si tratta anche qui di un ciclo di 6 incontri, il martedì alle ore 18.00, tra ottobre e novembre.

TRAME D’AUTORE

A settembre riparte anche TRAME D’AUTORE, il ciclo di presentazioni di libri scritti da autori e autrici locali, con appuntamento il sabato alle ore 16.00 in Biblioteca. L’ingresso è libero e gratuito.

Il primo appuntamento si terrà sabato 19 settembre con la scrittrice Lucia Kurti.

LIBRI IN VILLA

In ottobre tornerà l’attesissimo LIBRI IN VILLA. Incontri letterari a Villa Burba. Ideato in collaborazione con la Libreria Ubik di Rho porterà scrittori del panorama italiano nella Sala Convegni di Villa Burba per presentare le novità editoriali dell’autunno, offrendo l’occasione di uno scambio con loro e dell’immancabile firmacopie.

Proseguono anche gli altri appuntamenti della Biblioteca:

– SCAMBIOLIBRI: ogni ultimo sabato del mese, in Biblioteca ci si può ritrovare per scambiare con altri lettori i libri già letti.

– GRUPPO KNIT a cura di Gabriella Uslenghi e Angela di Troia. Tutti i mercoledì, alle ore 15.00, Sala Camino, per realizzare insieme lavori all’uncinetto.

– MOSTRE IN GALLERIA FOSSA: dall’ 1 al 30 settembre “Vecchi mestieri e antiche botteghe”; dall’1 al 14 novembre “Otherworld Sketches“. Seguiranno comunicazioni dettagliate.

– ZONA GAMING E SCACCHI: spazio dedicato a giochi da tavolo e scacchi, a cura di Lorenzo Piombo. Tutti i venerdì pomeriggio, con percorsi e attività in fase di definizione.

“Ringrazio i bibliotecari per la ricchezza del programma elaborato – commenta l’Assessora alla Cultura Valentina Giro – I gruppi di lettura sono seguiti da persone realmente appassionate e nei mesi scorsi abbiamo accolto scrittori di libri gialli che hanno attirato tantissime persone in Sala Convegni. Villa Burba cresce come polo culturale, fra mostre, incontri e laboratori. Crescono i legami tra i lettori e attorno ai libri nascono percorsi di approfondimento di vario genere, stimolando la crescita personale e collettiva. Aspettiamo nuovi appassionati, perché si lascino contagiare da questo clima di dialogo e di confronto”.

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