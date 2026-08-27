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venerdì, Agosto 28, 2026
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Avara Farmaceutica, 85 dipendenti evacuati per malori

Davide Falco
By Davide Falco
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Ottacinque dipendenti della Avara Farmaceutica di Liscate, sono stati evacuati nel tardo pomeriggio dopo aver accusato malori alle vie respiratorie a seguito di presunte esalazioni in ambiente.

Tre di essi sono stati ricoverati in codice verde dal personale del 118.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Milano che con gli specialisti del nucleo NBCR hanno provveduto ad ispezionare l’azienda senza tuttavia riscontrare particolari criticità.

Scattato il piano di evacuazione, le squadre di soccorso hanno completato le operazioni di monitoraggio poco dopo le 19.00.

Al vaglio degli esperti le cause che hanno prodotto la diffusione della sostanza.

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