Arriva da ottobre nei teatri italiani GLORIA IL MUSICAL, il primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, UMBERTO TOZZI, che ne firma anche la direzione musicale!

Si tratta di una storia originale, costruita sulle note dei più grandi successi di Umberto Tozzi, che diventano il motore narrativo di uno spettacolo capace di parlare a un pubblico multigenerazionale.

Si sta concludendo la fase clou dei casting, gestiti con grande cura e attenzione da Umberto Tozzi e dalla produzione GoldenStar AM S.r.l, con l’obiettivo di valorizzare e scoprire nuovi talenti: sono state più di 2.000 le candidature complessive per tutti i ruoli e oltre 1.000 artiste per il ruolo di Gloria.

«Seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante: ho visto tanti talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario – afferma Umberto Tozzi – È bello vedere come giovani artisti siano riusciti a interpretare e fare proprie le mie canzoni. Di Valeria mi ha colpito subito l’autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità».

Sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno (Perugia), a interpretare la protagonista Gloria.

Il musical toccherà le principali città del nostro Paese, partendo dal 23 ottobre al 1° novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi arrivare dal 20 al 22 novembre al Teatro Comunale di Vicenza (NUOVE DATE), dal 16 dicembre al 10 gennaio all’Auditorium della Conciliazione di Roma, dal 22 al 24 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna, dal 5 al 7 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste, dal 13 al 14 febbraio al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia) (NUOVE DATE) e il 27 e il 28 febbraio al Teatro Team di Bari. Presto in prevendita le date di Torino, dal 5 al 9 novembre al Teatro Alfieri, e in arrivo nuovi appuntamenti in tutta Italia.

Biglietti in prevendita, per info: https://gloriailmusical.it/biglietti/

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