Le Pussycat Dolls festeggiano due decenni di carriera con la nuova ristampa del loro album di debutto PCD, disponibile in più versioni, incluse: CD, 1 LP Black, 1 LP Color (esclusiva Discoteca Laziale) e, in esclusiva per Universal Music Shop, 2 LP Color e vinile 7”.

La Digital Deluxe Edition di PCD intitolata PCD Forever vanta otto remix inediti, tra cui un remix tech house di “Beep” (feat. Will.i.am) del noto artista e produttore Devault e una reinterpretazione di “Don’t Cha” (feat. Busta Rhymes) della promettente produttrice, cantautrice e cantante britannica Charlotte Plank.

La versione digitale presenta inoltre nuove interpretazioni di “Buttons” (con Snoop Dogg) con Jason Nevins e Gudfella, “I Don’t Need A Man” con Sim0ne, “Stickwitu” con J. Robb e “Wait A Minute” con Mary Droppinz, insieme all’uscita ufficiale del brano “Don’t Cha” (Showmusik Remix), diventato virale online dopo l’utilizzo all’interno di un video condiviso da Nicole Scherzinger.

Il successo delle Pussycat Dolls continua con il nuovo singolo “Club Song”, la loro prima nuova registrazione da “React” del 2019 che segna un nuovo entusiasmante capitolo per loro. Il brano è prodotto da Mike Sabath (RAYE, Jade) e scritto da Nicole Scherzinger, Sabath, Caroline Ailin (Dua Lipa) e Solly (Teddy Swims).

Le Pussycat Dolls, l’iconico gruppo pop multiplatino nominato ai GRAMMY® Awards intraprenderanno il loro primo tour mondiale prodotto da Live Nation che partirà da Copenaghen, Danimarca, il 9 settembre 2026 presso la Royal Arena e si concluderà il 13 ottobre 2026 a Londra, Regno Unito, presso The O2.

Lil’ Kim sarà presente come special guest del tour in tutto il Regno Unito e in Europa. Nel frattempo, il gruppo si prepara per una esibizione speciale al Music Festival di West Hollywood, California, il 6 giugno 2026, loro unica esibizione di quest’anno negli Stati Uniti.

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