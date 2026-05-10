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STM Studio-TAM: “Festival del Nuovo Teatro Musicale”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Festival del Nuovo Teatro Musicale,
Festival del Nuovo Teatro Musicale,

Nuovo appuntamento all’STM Studio, la sala speak-easy del TAM Teatro Arcimboldi, con il Festival del Nuovo Teatro Musicale, l’evento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del nuovo teatro musicale che si terrà il 15 e 16 maggio 2026 (ore 19.30).  

Il Festival dà voce a nuove generazioni di autori — drammaturghi, liricisti e compositori — e crea un luogo d’incontro tra creativi, interpreti e professionisti del settore.

Nella prima serata – dal titolo “Creare un Musical” – si inaugurerà con un incontro conferenza con alcuni dei protagonisti del teatro musicale internazionale: il produttore teatrale e cinematografico candidato all’Oscar Baker Bloodworth, la produttrice di Mic International Lara Carissimi, il direttore musicale di tanti successi a Broadway Edward G. Robinson e Clemente Zard, Managing Director di Vivo Concerti e tra i principali promoter italiani del live entertainment.

La seconda serata presenterà due atti unici originali, offrendo al pubblico una panoramica delle più interessanti tendenze della scrittura musicale e drammaturgica contemporanea italiana

 

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