Debutta su Ilsole24oretv il nuovo programma con Quattroruote

Nasce dalla collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Quattroruote (Editoriale Domus) il nuovo programma dedicato al mondo dell’automotive e della mobilità.

Trasmesso su IlSole24OreTV – canale 246 del digitale terrestre – ogni lunedì alle ore 21:15, “Quattroruote al Sole” – questo il titolo della nuova iniziativa – è una rubrica di infotainment, un viaggio alla scoperta dell’auto di oggi che racconta – sul campo e senza filtri – pregi, innovazioni tecnologiche e tante curiosità.

Al centro di ogni episodio le iconiche prove su strada e in pista – da sempre tratto distintivo di Quattroruote che quest’anno celebra i suoi 70 anni – affiancate da inchieste e reportage, sempre con uno sguardo concreto e orientato all’utilità per gli automobilisti. Ogni puntata si apre con un sommario di taglio giornalistico e si sviluppa in quattro blocchi tematici, ciascuno dedicato a diverse tipologie di auto e contesti di utilizzo. Un format pensato per offrire una visione completa, comparabile e senza filtri delle prestazioni e dell’esperienza di guida.

Il programma è condotto da Marco Pascali, vicedirettore di Quattroruote, insieme ai giornalisti e talent che animano la produzione digitale della testata di Editoriale Domus.

“Quattroruote al Sole” si propone come un vero e proprio motoring show di servizio, capace di fornire agli spettatori di IlSole24OreTV tutte le informazioni utili per orientarsi nella scelta dell’automobile, tra dati certificati, test rigorosi e racconto diretto.

A quasi un anno dal suo debutto, IlSole24OreTV evolve: accanto ai contenuti autorevoli e di alta qualità prodotti dalle testate giornalistiche del Gruppo – dal quotidiano a Radio 24, da HTSI alle piattaforme digitali – in continua evoluzione attraverso nuovi format e rubriche, si arricchisce ora di produzioni esclusive con partner leader nel proprio settore, come Quattroruote nell’ automotive, per offrire un racconto multimediale coerente, potente e contemporaneo.

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