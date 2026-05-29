Vacanze estive nel Sud Sardegna? La comodità del noleggio auto all’aeroporto di Cagliari

“Cagliari è la città dell’amore, non v’è fanciulla che dal suo balcone non parli con l’innamorato”. Ed è proprio con cuore innamorato che la scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda si è espressa sulla città simbolo della Sardegna, ovvero Cagliari. Quella che più di tutte guarda verso l’Africa e presenta un animo raffinato, con un senso particolare di sospensione.

La parte Sud dell’isola è del resto caratterizzata da un’atmosfera solenne e rarefatta, selvaggia certamente, ma con qualcosa di ancora più misterioso tanto nei paesaggi quanto negli occhi vivaci e attenti dei suoi abitanti. E che racconta qualcosa di quel “mal di Sardegna” che tanto coinvolge chi è dovuto andare via così come chi vi si è trasferito – e gli esempi illustri sono davvero tanti, da Gigi Riva a Massimo Carlotto.

E quindi sì, il Sud Sardegna è una meta sempre gradevole in occasione delle vacanze, anche in piena estate quando in altre zone isolane l’afflusso congestionato di persone rende tutto meno “naturale” e, a tratti, persino soffocante.

C’è soltanto una controindicazione: il viaggio, non semplicissimo da organizzare, persino per chi già conosce l’area. Per chi atterra nel Sud Sardegna, avere già organizzato l’auto può rendere il viaggio molto più semplice: si evitano trasferimenti aggiuntivi e si può raggiungere subito la prima destinazione, che sia Cagliari, il Poetto, Villasimius o un’altra località della zona. Una soluzione pratica è scegliere un noleggio auto con ritiro all’aeroporto di Cagliari, così da partire senza attese e gestire gli spostamenti con maggiore libertà.

Prenotare in anticipo è essenziale, soprattutto nel periodo di alta stagione. Ne vale la pena perché permette di partire con maggiore libertà e serenità, complice una gestione ottimale degli spostamenti.

Perché noleggiare un’auto a Cagliari aeroporto

L’aeroporto di Cagliari-Elmas è il principale non solo del Sud Sardegna ma dell’intera isola. È intitolato al pioniere dell’aviazione italiana Mario Mameli, che nel capoluogo sardo era nato, cugino di Eva Mameli, botanica e scienziata di raro intelletto nonché madre di Italo Calvino.

Tornando all’aeroporto di Elmas, si trova a breve distanza dalla metropoli, circa 6 chilometri, e nel solo 2024 ha visto il passaggio di oltre 5 milioni di passeggeri, complice una rete estesa di collegamenti con il resto dello Stivale e diversi scali internazionali.

La sua crescita è stata influenzata dalla presenza di compagnie low-cost come Volotea e Ryanair: uno sviluppo che ha stimolato l’offerta del noleggio auto a Cagliari a favore sia dei turisti occasionali sia dei sardi che tornano a casa e desiderano disporre di un mezzo per muoversi in libertà.

I vantaggi di questa soluzione

I vantaggi dunque del noleggio di un’auto a Cagliari aeroporto sono sostanzialmente i seguenti:

ritiro del mezzo appena sbarcati dall’aeromobile , senza doversi preoccupare di raggiungere il centro città né tanto meno di attese o ritardi;

, senza doversi preoccupare di raggiungere il centro città né tanto meno di attese o ritardi; ciò dà modo di muoversi agilmente nel Sud Sardegna : non sempre Cagliari è la tappa principale;

: non sempre Cagliari è la tappa principale; accesso a diverse tipologie di vetture , in linea con le proprie esigenze di viaggio;

, in linea con le proprie esigenze di viaggio; prenotando in anticipo, si può usufruire di prezzi contenuti.

Questa opzione è dunque l’ideale per cominciare bene la propria trasferta nell’isola, a prescindere dal motivo per cui ci si reca in visita. Zero stress, solo tanta meraviglia negli occhi e nell’animo davanti a tanta bellezza.

Altri articoli di turismo su Dietro la Notizia