Con l’ufficializzazione della nomina di Carolina Nizzola a nuova Sindaca di Bollate, si apre una nuova fase amministrativa per la città, nel segno della continuità istituzionale e del passaggio di consegne tra il sindaco uscente e la nuova amministrazione.

Si avvia così formalmente il nuovo mandato che apre il percorso amministrativo per i prossimi 5 anni.

Il saluto del sindaco uscente:

“Oggi Bollate vive un passaggio istituzionale importante – dichiara il sindaco uscente Francesco Vassallo. Si chiude per me la lunga e intensa esperienza da Sindaco, vissuta con impegno e senso di responsabilità al servizio della città. A Carolina Nizzola rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà guidare Bollate con serietà, equilibrio e attenzione verso la comunità. A lei consegno una città viva, dinamica, con tanti progetti avviati e con una forte energia civica che merita di essere accompagnata e valorizzata”.

Le parole della nuova Sindaca:

“Assumo questo incarico con emozione, gratitudine e grande senso di responsabilità – afferma la nuova Sindaca Carolina Nizzola –. In questi mesi di ascolto ho incontrato una città viva, con energie, bisogni e aspettative molto chiari. Da qui vogliamo ripartire: dalle scuole, che rappresentano un punto centrale per il presente e il futuro di Bollate, e da un rinnovato impegno verso le frazioni, che meritano attenzione, presenza e interventi concreti. L’obiettivo sarà valorizzare quanto di positivo è stato costruito in questi anni e, allo stesso tempo, avviare una nuova fase amministrativa fatta di vicinanza ai cittadini, concretezza e cura quotidiana della città”.

Con la nomina ufficiale della nuova Sindaca, il Comune di Bollate avvia ora i primi adempimenti istituzionali legati all’insediamento della nuova amministrazione.

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