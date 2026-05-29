29 C
Milano
venerdì, Maggio 29, 2026
HomeBOLLATE
BOLLATE

Passaggio di consegne in Comune a Bollate: Carolina Nizzola, la nuova Sindaca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
64
Passaggio-consegne
Passaggio-consegne

Con l’ufficializzazione della nomina di Carolina Nizzola a nuova Sindaca di Bollate, si apre  una nuova fase amministrativa per la città, nel segno della continuità istituzionale e del passaggio di consegne tra il sindaco uscente e la nuova amministrazione.

Si avvia così formalmente il nuovo mandato che apre il percorso amministrativo per i prossimi 5 anni.

Il saluto del sindaco uscente:
Oggi Bollate vive un passaggio istituzionale importantedichiara il sindaco uscente Francesco Vassallo. Si chiude per me la lunga e intensa esperienza da Sindaco, vissuta con impegno e senso di responsabilità al servizio della città. A Carolina Nizzola rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà guidare Bollate con serietà, equilibrio e attenzione verso la comunità. A lei consegno una città viva, dinamica, con tanti progetti avviati e con una forte energia civica che merita di essere accompagnata e valorizzata”.

Le parole della nuova Sindaca:
Assumo questo incarico con emozione, gratitudine e grande senso di responsabilità – afferma la nuova Sindaca Carolina Nizzola –. In questi mesi di ascolto ho incontrato una città viva, con energie, bisogni e aspettative molto chiari. Da qui vogliamo ripartire: dalle scuole, che rappresentano un punto centrale per il presente e il futuro di Bollate, e da un rinnovato impegno verso le frazioni, che meritano attenzione, presenza e interventi concreti. L’obiettivo sarà valorizzare quanto di positivo è stato costruito in questi anni e, allo stesso tempo, avviare una nuova fase amministrativa fatta di vicinanza ai cittadini, concretezza e cura quotidiana della città”.

Con la nomina ufficiale della nuova Sindaca, il Comune di Bollate avvia ora i primi adempimenti istituzionali legati all’insediamento della nuova amministrazione.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Festa della Repubblica: concerto e consegna delle onorificenze civiche al Teatro Civico
Articolo successivo
Fabrizio Moro, il 4 luglio a Roma Tor Vergata, unico ospite di Ultimo
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy