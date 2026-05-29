Festa della Repubblica: concerto e consegna delle onorificenze civiche al Teatro Civico

Sarà una festa speciale quella di questo 2 giugno 2026 a Rho, a 80 anni esatti dalla prima occasione di voto nazionale a suffragio universale, che, un anno dopo la Liberazione dal nazifascismo, vide tantissime donne alla loro prima esperienza alle urne.

Il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica si svolgerà alle 20.30 al Teatro Civico di piazza Jannacci e vedrà protagonista il Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana diretto dal Maestro Luigi Bascapè, con la partecipazione della Compagnia Teatrale 7 Pari. Il direttore musicale è Angelo Racz, in regia Annalisa Dalla Vecchia. A curare le coreografie sarà Erica Scoca, mentre i costumi sono opera di Daniele Cavallo. La compagnia accompagnerà con il canto e la danza le musiche scelte per una serata che si preannuncia davvero speciale.

Il programma “Le grandi emozioni del musical” sarà inframmezzato dalla consegna delle onorificenze civiche assegnate dall’Amministrazione comunale e prevede brani tratti da musical di chiara fama:

Cats: musica Andrew Lloyd Webber nell’arrangiamento di Johan de Meij

Grease: musica Jim Jacobs/Warren Casey nell’arrangiamento di Willy Hautvast

West side story: musica Leonard Bernstein nell’arrangiamento di Naohiro Iwai

The phantom of the opera (Il fantasma dell’Opera): musica Andrew Lloyd Webber nell’arrangiamento di Johan de Meij

Don’t cry for me Argentina: musica di Andrew Lloyd Webber nell’arrangiamento di Ron Sebregt.

La prima esibizione pubblica del Corpo Musicale Santa Cecilia risale al 10 luglio 1910. Nella sua lunga storia la formazione ha collezionato concerti in Vaticano e in diverse località europee. Dal 2009 organizza la Sagra musicale “OktoberBand” e dallo stesso anno tiene il concerto nell’ambito della celebrazione del 2 giugno del Comune di Rho. Il maestro Luigi Bascapé si è diplomato in tromba al Conservatorio di Parma, è direttore della scuola di musica “Associazione Amici della Musica A. Huskovic” di Garlasco e direttore artistico della scuola di musica e dell’orchestra a fiati del Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana.

La Compagnia Teatrale 7 Pari nasce nel 2008. Nel 2010 debutta “Pinocchio”, tratto dall’omonimo spettacolo della Compagnia della Rancia. Nel 2019 arriva “Montecchi & Capuleti”, poi “Il grande show” nel 2023 e, nel 2025, “Le lanterne delle stagioni” e “Rent”, oggi ancora in tournée.

“A 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, ricordiamo in particolare la prima occasione nazionale per le donne italiane di esercitare il diritto di voto da poco a loro concesso – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Anche tante rhodensi si recarono ai seggi, appena compiuti i 21 anni. Un momento storico per loro e per noi oggi. Le immaginiamo emozionate e decise a far valere le loro scelte. Anche grazie a loro, furono elette in Parlamento le prime 21 donne. Alle elettrici di allora e alle prime parlamentari diciamo un grazie sincero: la democrazia ha bisogno di tutte le voci e le donne difendono da sempre valori sani e il rispetto dei diritti di ciascuno”.

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