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Sergio Bonelli Editore: “L’Inferno di Dante”, illustrato da Paolo Barbieri

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Torna nelle librerie e nelle fumetterie dal 22 maggio L’INFERNO DI DANTE ILLUSTRATO DI PAOLO BARBIERI, e questa volta il volume conterrà il testo integrale scritto da Dante Alighieri.

Il Maestro dell’illustrazione fantasy amplia e completa le precedenti versioni in questa nuova edizione integrale, arricchita da altre undici illustrazioni che porteranno il numero totale a circa ottanta, rendendo questo volume uno dei più riccamente illustrati della prima, infernale, cantica.

Un emozionante viaggio che riporta Barbieri alle origini, ma che segna anche un ulteriore passaggio creativo per l’artista, pronto a stupire ancora una volta i lettori con universi immaginifici senza confini.

Variant cover
Variant cover

Lo scrittore tedesco Wulf Dorn è autore della prefazione del volume, proposto con due copertine: la normal cover con i Malebranche e la variant cover con Dante e Virgilio tra gli alberi.

La variant cover sarà disponibile esclusivamente nei negozi Funside/Manicomix, sul sito Bonelli e al Bonelli Store.

Il volume sarà in vendita in anteprima al Salone del Libro di Torino.

https://www.sergiobonelli.it/prodotto/linferno-di-dante-illustrato-da-paolo-barbieri-edizione-integrale/
https://www.sergiobonelli.it/prodotto/linferno-di-dante-illustrato-da-paolo-barbieri-edizione-integralvariant/

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/

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