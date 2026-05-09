Giangilberto Monti, ideatore e presentatore della rassegna di narrazione musicale “Il Quartetto C’era”, in programma dal 13 maggio al 16 maggio al Teatro Verdi di Milano.

Dopo la recente pubblicazione del suo nuovo album “Voci Ribelli” (Warner Music/The Saifam Group), disponibile in CD, digitale e vinile, Giangilberto Monti torna nella doppia veste di ideatore e presentatore della rassegna “Il Quartetto C’era”, prodotta dal Teatro del Buratto, confermando il suo percorso tra musica e narrazione.

Il progetto teatrale nasce per dare voce a chi opera dietro le quinte e per offrire al pubblico l’opportunità di scoprire storie, personalità e retroscena del mondo musicale.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.teatrodelburatto.com/

I protagonisti della rassegna teatrale sono quattro autori d’eccezione che ripercorrono percorsi professionali ricchi e trasversali come Enzo Gentile ideatore di rassegne musicali, Piero Colaprico direttore di diversi teatri, Giordano Casiraghi promotore di incontri e produzioni musicali e Roberto Caselli storica voce di Radio Popolare, che ha contribuito a diffondere la canzone d’autore attraverso la radio.

Quattro personalità profondamente legate a Milano che, nel corso della loro carriera, hanno raccontato la musica nei suoi molteplici aspetti, con uno sguardo attento e narrativo, in grado di ripercorrere gli esordi di artisti affermati e restituire il significato e l’atmosfera di concerti e performance che hanno segnato la storia della musica italiana.

I prossimi appuntamenti milanesi della rassegna “Il Quartetto C’era “ideata e presentata da Giangilberto Monti:

Dal 13 maggio al 16 maggio, al Teatro Verdi di Milano – via Pastrengo, 16 – alle ore 20.30

Mercoledì 13 maggio, il giornalista e scrittore Enzo Gentile, accompagnato dal pianista e compositore Fabrizio Grecchi, racconterà aneddoti legati alla vita di grandi artisti, da Jimi Hendrix alle gesta dei Beatles, con anche digressioni sulla musica italiana, attraverso citazioni dai suoi numerosi libri sul mondo anglosassone.

Giovedì 14 maggio, il giornalista Piero Colaprico accompagnato dal cantautore Alessio Lega, illustrerà i personaggi che hanno accompagnato i suoi racconti sulla malavita meneghina e sulla Milano del passato, dai cabaret delle osterie ai banditi romantici come Renato Vallanzasca e Luciano Lutring, il “solista del mitra”.

Venerdì 15 maggio, la storica voce di Radio Popolare Roberto Caselli, accompagnato dal chitarrista blues Francesco Garolfi, guiderà il pubblico in un viaggio oltreoceano tra le origini del blues e del jazz afroamericano, ricordando anche le numerose ospitate di artisti e gruppi della canzone d’autore a Radio Popolare.

Sabato 16 maggio, il giornalista Giordano Casiraghi, accompagnato dal chitarrista folk Renato Franchi, ripercorrerà la musica milanese degli anni Sessanta e Settanta attraverso le testimonianze raccolte nel corso della sua carriera e il suo legame con Franco Battiato, a cui ha dedicato gran parte del proprio lavoro artistico.

www.giangilbertomonti.it

www.teatrodelburatto.com/

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