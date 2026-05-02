Il 9 maggio VILLAFRANCA D’ASTI (Asti) ospiterà la tradizionale anteprima del Monferrato On Stage con uno speciale appuntamento nell’ambito della rassegna Maiale d’autore, che vede il coinvolgimento di 5 Comuni astigiani, Villafranca, Maretto, Cantarana, Roatto e San Paolo Solbrito in sinergia con le relative Pro loco.

Alle ore 19.30, sotto i Portici Comunali, LUCA FOGLIATI, insieme a PIER FRANCESCO MARCONI e FABIO SERRA, daranno il via alla serata con un omaggio alle canzoni pop e rock italiane più famose.

Alle ore 21.45 sul main stage in Piazza delle Pollaie si esibirà LUCA MARTELLI, storico batterista di Litfiba, Piero Pelù, Giorgio Canali e Mezzosangue, con “RIDE GORILLA”: un dj set con le canzoni più famose mixate in tempo reale e suonate solo con la batteria, uno spettacolo in grado di trascinare il pubblico in un live ricco di energia.

A chiudere l’evento il djset di DJ ROBERTINO, che dalle ore 23.30 farà ballare e saltare il pubblico di Piazza delle Pollaie.

Dalle ore 19.30 sarà possibile accedere nella Food Area, situata nelle vie del centro, per gustare i piatti tipici della tradizione monferrina a base di maiale preparati dai volontari delle Pro loco di Cantarana, Maretto, Roatto, San Paolo Solbrito e Villafranca d’Asti.

La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e da tutte le associazioni di produttori ad esso aderenti, che rappresentano la vera tipicità del Monferrato.

Il cocktail bar Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue la collaborazione con lo storico partner Distilleria Bosso ed altri nuovi produttori locali.

L’appuntamento è realizzato in partnership con il Comune di Villafranca d’Asti e la Pro loco di Villafranca d’Asti.

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