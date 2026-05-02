Giovedì 30 aprile si è tenuto il secondo dei tre appuntamenti di Kappa FuturFestival in collaborazione con DURO, nuovo club nel cuore di Milano Certosa, sancendo ancora una volta l’incontro naturale tra due visioni affini della musica elettronica contemporanea.

La collaborazione tra Kappa FuturFestival e DURO è stata ufficializzata in occasione della Milano Design Week, lo scorso giovedì 23 aprile, con le esibizioni Rhadoo e Drums and Chants, due nomi che incarnano ricerca e profondità del suono. Il progetto fonde l’energia internazionale del festival con l’identità radicale del club, destinato a ridefinire il panorama cittadino della musica elettronica.

I protagonisti della serata di giovedì 30 aprile sono stati Wata Igarashi ed Enrico Vivaldi B2B shkedul. Dj e producer giapponese tra i più influenti e originali nella scena techno avanguardista contemporanea, Wata Igarashi è noto per il suo stile ipnotico e immersivo che unisce ambient e sonorità sperimentali frutto dell’incontro tra diverse influenze culturali.

Il B2B tra Enrico Vivaldi e shkedul mette in dialogo due percorsi musicali distinti, dando vita a un set dinamico e imprevedibile, caratterizzato da una forte ricerca sonora e costruito su un equilibrio tra energia, profondità e sperimentazione.

Il terzo ed ultimo appuntamento è in programma sabato 23 maggio, e vedrà protagonisti Dj Nobu, Drums and Chants ed Enrico Vivaldi.

Tra i nomi più influenti della scena techno internazionale e giapponese, Dj Nobu è noto per il suo stile eclettico e set intensi e psichedelici.

Torneranno ad esibirsi anche Drums and Chants ed Enrico Vivaldi, dopo i rispettivi set in occasione della prima e seconda serata.

Sabato 23 maggio

@DURO

Via Perin del Vaga, 8 (MILANO)

Dalle 22.00 alle 05.00

Kappa FuturFestival torna per la XIII edizione al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio con una programmazione stellare: oltre 120 artisti di prestigio mondiale con nomi del calibro di Peggy Gou, Skrillex, Diplo, Solomun, Amelie Lens e molti altri

www.kappafuturfestival.it

www.duroclub.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia