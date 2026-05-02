“Il Piccolo Principe” arriva al Palexpo Fevi di Locarno

“Il PICCOLO PRINCIPE”, lo spettacolo teatrale prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, arriva al PALEXPO FEVI di LOCARNO il prossimo 19 dicembre con una grandissima sorpresa.

Sarà PAOLO RUFFINI, attore, conduttore televisivo, regista, autore e, con il gruppo VERA da lui fondato manager e produttore cinematografico e teatrale, a vestire i panni dell’Aviatore, una delle figure più iconiche e poetiche del racconto.

Grazie alla sua sensibilità artistica e la sua capacità di unire leggerezza, emozione e profondità, PAOLO RUFFINI contribuirà a dare una nuova veste a uno spettacolo ormai pluriennale, giunto alla sua quinta edizione, che dal 2023 a oggi ha venduto oltre 180.000 biglietti in tutta Italia, incantando il pubblico di tutte le età.

“IL PICCOLO PRINCIPE” è una storia che tutti conoscono, ma che forse nessuno ricorda davvero. È proprio questa la prova della verità ribadita dall’autore: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti.

Ma quali sono le cose importanti? Sono quelle che ci sono state insegnate da bambini e che, diventando adulti, abbiamo dimenticato. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria

I biglietti per lo spettacolo de “IL PICCOLO PRINCIPE” a Locarno sono disponibili su Ticketcorner e biglietteria.ch

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