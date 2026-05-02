Brutalismus 3000: il 26 giugno esce il nuovo album “Harmony”

Uscirà il 26 giugno “HARMONY”, il nuovo album dei Brutalismus 3000, il duo berlinese composto dal produttore Theo Zeitner e dalla cantante Victoria Vassiliki Daldas, già disponibile in pre-save.
“HARMONY” è stato anticipato dal singolo “I Bring My Gun To The Function”, già disponibile in digitale e accompagnato da un videoclip diretto da Mau Morgo, noto per i suoi lavori con Rosalía, FKA twigs e Madonna.
In “HARMONY”, i Brutalismus 3000 mettono in evidenza le loro influenze provenienti da diversi continenti, risultando ancora più singolari, sofisticati e straordinariamente coinvolgenti. L’album è prodotto da Zeitner, con la co-produzione di Boys Noize e Dylan Brady dei 100 gecs, e include collaborazioni con Anya Taylor-Joy e Underworld.
“HARMONY” è un vero e proprio trionfo di generi, che mescola elementi di dubstep, trap, punk, nu-metal e techno in un mix eclettico di brani, che include alcune delle loro produzioni più mature ed entusiasmanti di sempre.
HARMONY – Tracklist:
1. No Friends In The Company
2. Garland
3. A Milli
4. Mother Bug
5. I Bring My Gun To The Function (with Boys Noize)
6. Kairo
7. Morning Is For The Happy (with Anya Taylor-Joy)
8. You Were Never Really Here But I Miss Ya
9. Friends At The Pigshed (with Underworld)
10. Gore Louvre
11. Leonard Cohen
12. Testo Skin Part 1
13. Testo Skin Part 2
BRUTALISMUS 3000
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