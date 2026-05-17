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“Monferrato On Stage: rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Monferrato-On-Stage-2026_Locandina_23-maggio_
Monferrato-On-Stage-2026_Locandina_23-maggio_

Il 23 maggio prenderà il via l’11ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante creata e gestita da Fondazione MOS ETS, che unisce le eccellenze gastronomiche alla musica, per valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Ad ospitare la tappa iniziale della rassegna sarà LAURIANO (Torino), che per la prima volta accoglie Monferrato On Stage.

Alle ore 19.00 in Piazza Risorgimento il Sindaco di Lauriano, Mara Baccolla, insieme alle autorità locali con il taglio del nastro daranno ufficialmente il via all’11ª edizione della rassegna monferrina.

«Abbiamo aderito con convinzione a Monferrato on Stage perché crediamo che sia uno straordinario volano di promozione del territoriodichiara Mara Baccolla, Sindaco di LaurianoÈ la prima volta che Lauriano si affaccia su questo palcoscenico, cogliendo l’occasione di presentare la rinnovata Piazza Risorgimento. Siamo sicuri che questo spazio pubblico possa essere fin da oggi cuore e fulcro di iniziative artistiche e culturali per la nostra comunità e aperto a tutti coloro che amano il Monferrato».

Giuseppe-Scarpato.
Giuseppe-Scarpato.

Saranno GIUSEPPE SCARPATO, IVANO ZANOTTI e MARIO GUARINI i primi artisti a calcare il palco di Monferrato On Stage 2026.

Ivano Zanotti.
Ivano Zanotti.
Mario Guarini.
Mario Guarini.

Sempre in Piazza Risorgimento, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Storie di Rock’n’Roll” con racconti, performance e segreti dei grandi artisti italiani.

Un viaggio attraverso il racconto musicale di tre musicisti che da anni affiancano in tour e in studio di registrazione alcuni dei più celebri artisti italiani, tra cui Edoardo Bennato, Luciano Ligabue, Claudio Baglioni e Loredana Berté.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

A fare da sfondo allo spettacolo la proiezione delle opere di PABLO T considerato, oggi, uno tra i maggiori pittori astrattisti internazionali, fondatore e maestro dell’Astrattismo Extrasensoriale, con Atelier nel Monferrato.

Ad impreziosire ulteriormente la tappa di Lauriano ci sarà la mostra fotografica interattiva PICTURES OF YOU – On the road, un progetto di Henry Ruggeri e di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti, che sarà visitabile per tutta la serata in Piazza Risorgimento a partire dalle ore 19.00.

www.facebook.com/FondazioneMOS
www.instagram.com/monferrato.onstage/

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