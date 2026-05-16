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Città metropolitana di Milano: nuove risorse economiche per le infrastrutture stradali

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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La Città Metropolitana di Milano ha stanziato ulteriori 6,7 milioni di euro da destinare alle opere strategiche richieste dai Comuni del territorio metropolitano che hanno presentato domanda.

Questi fondi saranno utilizzati per interventi concreti e prioritari quali il miglioramento della viabilità locale, la realizzazione di rotatorie, piste ciclabili e altre infrastrutture essenziali per incrementare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini.

Con questo stanziamento confermiamo l’impegno costante della Città Metropolitana verso tutti i 133 Comuni dell’area. È chiaro che con 6,7 milioni di euro non tutte le richieste potranno essere soddisfatte immediatamente, ma voglio rassicurare i Sindaci e le Amministrazioni comunali: dopo settembre individueremo nuove risorse da destinare a questi interventi, garantendo priorità ai Comuni che hanno già presentato domanda. Stiamo lavorando per assicurare un sostegno concreto e continuativo allo sviluppo delle infrastrutture locali, perché una buona viabilità e una mobilità moderna rappresentano la base per una crescita equilibrata e sostenibile del nostro territorio”, ha dichiarato Marco Griguolo, Consigliere delegato alle Infrastrutture.

https://www.cittametropolitana.mi.it

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