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Teatro Martinitt: “Come sorelle”, 20 maggio 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Locandina
Locandina

Le Mostre portano in scena il loro primo spettacolo teatrale:

LR-come sorelleLuca Guadagnini-
LR-come sorelleLuca Guadagnini-

Entrambe attrici, entrambe bionde, entrambe mamme di una figlia femmina, entrambe cresciute con fratelli maschi.
Partendo da alcuni racconti di esperienze per noi formative, come l’infanzia, l’adolescenza, il sesso, l’amore, il lavoro, i figli, ci siamo interrogate sulla disparità che di volta in volta abbiamo incontrato nel momento in cui ci siamo rapportate ai ‘nostri’ fratelli.
‘Tu e tuo fratello siete uguali’ così ci dicevano a casa nostra.

LR-come sorelleLuca Guadagnini-
LR-come sorelleLuca Guadagnini-

Ci siamo accorte però che non è mai stato così e che non lo è nemmeno adesso.
Tante sono le differenze in termini di preoccupazioni, aspettative, richieste.
Tanti i pesi caricati sulle nostre spalle. E mentre ci deformiamo cercando di tenere insieme lavoro, famiglia, salute mentale ci interroghiamo su come sia possibile cambiare tutto questo.
Come sorelle vuole parlare agli uomini, ai nostri fratelli: il collega d’ufficio, l’impiegato della banca in cui vorremmo accendere un mutuo, il tizio che allunga le mani in metropolitana, l’uomo di cui ci siamo innamorate e con cui abbiamo scelto di creare una famiglia”.

Bio:
Le Mostre è un progetto di satira sociale, nato a gennaio 2024 da Elisa e Marianna.
Attrici e autrici, creano video e contenuti attorno a ritratti femminili grotteschi, che portano dentro di sé diversi pesi senza esserne consapevoli.
Entrambe si diplomano come attrici e lavorano in teatro sia come soliste che in diverse compagnie. Sperimentano anche i linguaggi di cinema e televisione.

Uno spettacolo de 

Le Mostre Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli 

Collaborazione alla regia Walter Leonardi 

Video Marina Baldo 

Produzione Teatro Stabile di Bolzano 

20 maggio 2026 – TEATRO MARTINITT – MILANO

 

Tiziana_Barbetta
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