20.5 C
Milano
domenica, Maggio 17, 2026
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Cecchetti: “Quanto accaduto a Modena è gravissimo. Chi semina violenza deve pagare fino in fondo”

Davide Falco
By Davide Falco
0
111
fabrizio-cecchetti
fabrizio-cecchetti

Quanto accaduto ieri a Modena è gravissimo e lascia sgomenti. Un gesto folle che ha messo a rischio la vita di cittadini innocenti e che poteva trasformarsi in una tragedia ancora più pesante. La mia vicinanza va ai feriti, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto momenti di paura e terrore.

Ancora una volta emerge con forza il tema della sicurezza nelle nostre città e della necessità di non abbassare mai la guardia. Chi sceglie la violenza, chi mette in pericolo vite umane e chi pensa di poter agire nell’illegalità deve sapere che lo Stato deve intervenire con fermezza assoluta, senza giustificazioni e senza buonismo.

Un plauso va anche ai cittadini che sono intervenuti con coraggio per fermare il responsabile, dimostrando grande senso civico in una situazione estremamente delicata.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

Fabrizio Cecchetti
Parlamentare della Lega – Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Città metropolitana di Milano: nuove risorse economiche per le infrastrutture stradali
Articolo successivo
Da Giunta interesse pubblico per la proposta del Cus Milano Rugby per riqualificare l’area di via Padova
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy