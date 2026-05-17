Da Giunta interesse pubblico per la proposta del Cus Milano Rugby per riqualificare l’area di via Padova

La Giunta comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico della proposta presentata dall’ASD CUS Milano Rugby per la riqualificazione e la gestione per un periodo di 12 anni dell’area comunale tra via Padova e via Tarabella, all’interno del Municipio 2.

Si tratta della prima applicazione da parte del Comune di Milano dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021: la norma prevede la possibilità di affidare in concessione a canone zero aree oggetto di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento promossi da soggetti privati, a fronte di progetti che favoriscano l’inclusione sociale e l’aggregazione giovanile, oltre alla pratica sportiva.

La proposta pervenuta prevede l’ammodernamento e la valorizzazione dell’area, attraverso la realizzazione di spazi e strutture di supporto alle attività rugbistiche e aggregative. Alla base del progetto, c’è infatti la volontà di rafforzare la funzione sociale dello sport nel quartiere, promuovendo attività rivolte in particolare a bambini, bambine, adolescenti e persone in situazione di fragilità, aprendo anche canali di collaborazione con le realtà associative del territorio.

Pur in presenza di una disciplina che consentirebbe l’affidamento diretto, il Comune di Milano ha deciso di introdurre comunque nel procedimento una fase di evidenza pubblica, per consentire la massima trasparenza oltre che il rispetto del principio di concorrenza. Sarà quindi pubblicato un avviso pubblico per verificare l’eventuale presenza sul mercato di proposte migliorative.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessora allo Sport Martina Riva – Milano sperimenta per la prima volta uno strumento innovativo della riforma dello Sport che consente di rigenerare spazi cittadini attraverso progettualità sportive a forte vocazione sociale. Nel caso di via Padova, parliamo di un presidio già attivo sul territorio, che negli anni ha coinvolto tanti bambini e ragazzi e che ora potrà consolidarsi ulteriormente, grazie a un intervento di riqualificazione stabile e strutturato”.

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