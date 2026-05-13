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Il videoclip di “Passing By”, tra i finalisti del prestigioso “French Riviera Film”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Il videoclip di “Passing By”, brano del produttore e compositore multiplatino Giulio Nenna, è stato selezionato tra i finalisti del prestigioso French Riviera Film Festival nella categoria Best Music Video.

Passing by è diretto da Alexander Coppola.

È disponibile in digitale “IN MY PAST LIFE”, il nuovo album strumentale dal sapore internazionale, che inaugura una nuova fase del percorso artistico di Giulio, rivelando un lato più intimo, evocativo e profondamente cinematografico della sua identità creativa.

Il disco affonda le radici nella tradizione italiana e introduce immediatamente una dimensione cinematografica.

È uno sguardo rivolto al passato che dà avvio al racconto. Musicalmente, l’album si fonda su un equilibrio tra essenzialità e profondità: la chitarra è il centro espressivo, affiancata da archi e da una sonorità che alterna intimità cameristica e respiro cinematografico.

Le influenze si intrecciano dal tango al flamenco, passando per la musica araba, senza mai perdere coerenza, ma anzi contribuendo a creare un linguaggio personale e riconoscibile. Tutti i brani dell’album sono composti e arrangiati da Giulio Nenna.

Dopo aver contribuito in modo significativo alla definizione del pop italiano contemporaneo, grazie a collaborazioni con alcuni dei principali protagonisti della scena come Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa, Rkomi e Ste, ottenendo oltre 40 certificazioni di platino, Giulio Nenna si mette oggi in primo piano come artista strumentale solista.

Il nuovo progetto affonda le radici in una dimensione sonora fatta di luce mediterranea, chiarezza emotiva e forte vocazione narrativa, dove la musica diventa racconto visivo.

https://www.giulionenna.com/https://www.instagram.com/giulionenna/

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